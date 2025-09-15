Niente finale mondiale per Arese: “La mia peggior gara in azzurro”

Non nasconde la delusione Pietro Arese, che termina ultimo nella semifinale dei 1500 metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo. Per il varesino di adozione, allievo di Silvano Danzi, una gara difficile, soprattutto nelle ultime battute, quando è mancato lo spunto per riuscire a raggiungere la qualificazione per la finale.

«La parte conclusiva che ieri mi ha consentito di qualificarmi oggi mi non mi è riuscita – ha spiegato ai microfoni di RaiSport -. Oggi non ne avevo più. È un peccato perché per la rincorsa che abbiamo fatto da dicembre a oggi siamo arrivati in ritardo di due giorni. Mi spiace, probabilmente questa è la peggior gara che ho fatto in azzurro, ma sappiamo che oggi nei 1500 metri un decimo in più o in meno fanno la differenza. Ora farò un attimo di pausa, poi penserò alla prossima stagione».