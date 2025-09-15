Oltre mille iscrizioni per il Super Campus di Saronno Servizi: estate da record per l’edizione 2025

Un’estate all’insegna dello sport, del divertimento e della socializzazione: il Super Campus estivo di Saronno Servizi SSD ha chiuso l’edizione 2025 con numeri da record. In undici settimane di attività sono state registrate 1.003 iscrizioni settimanali, a cui si aggiungono 107 ingressi giornalieri, confermando l’appuntamento come un punto di riferimento dell’estate saronnese.

Sport e attività creative per tutti i gusti

I bambini e le famiglie hanno premiato la ricca varietà delle proposte, pensate per coniugare gioco, sport e momenti educativi. Tra le attività più apprezzate spicca l’utilizzo dell’impianto natatorio comunale, che ha garantito ore di svago e rinfresco in totale sicurezza.

Molto seguito anche il pattinaggio a rotelle, grande novità che ha conquistato i ragazzi e che proseguirà in autunno con corsi dedicati al Palaexbo.

Accanto alle discipline sportive non sono mancati laboratori creativi, giochi all’aperto e attività pensate per stimolare la fantasia, la collaborazione e l’amicizia, sempre in un ambiente sereno e protetto.

Mensa e servizi apprezzati dalle famiglie

Particolare successo ha riscosso anche il servizio mensa, che ogni giorno ha offerto pranzo e merenda con cura, qualità e attenzione alle esigenze alimentari dei piccoli partecipanti.

«Le famiglie e i bambini che hanno frequentato il campus si sono detti entusiasti delle attività proposte, del clima accogliente e dell’impegno degli operatori – sottolinea la direzione di Saronno Servizi SSD –. Questo successo ci motiva a continuare a investire nella crescita dell’offerta educativa e sportiva della nostra città».

Appuntamento al prossimo anno

L’iniziativa, che ogni estate coinvolge centinaia di famiglie del territorio, si conferma un pilastro delle attività educative e sportive della città. Saronno Servizi SSD ringrazia famiglie, bambini e staff per la fiducia e la partecipazione, dando appuntamento alla prossima edizione del Super Campus estivo.