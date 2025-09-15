Varese News

Saronno/Tradate

Oltre mille iscrizioni per il Super Campus di Saronno Servizi: estate da record per l’edizione 2025

Piscina, pattinaggio, laboratori creativi e un servizio mensa apprezzato: l’edizione 2025 del campus saronnese conquista ancora una volta bambini e genitori

Dal 13 giugno al 2 settembre il campus estivo della Saronno Servizi SSD

Un’estate all’insegna dello sport, del divertimento e della socializzazione: il Super Campus estivo di Saronno Servizi SSD ha chiuso l’edizione 2025 con numeri da record. In undici settimane di attività sono state registrate 1.003 iscrizioni settimanali, a cui si aggiungono 107 ingressi giornalieri, confermando l’appuntamento come un punto di riferimento dell’estate saronnese.

Sport e attività creative per tutti i gusti

I bambini e le famiglie hanno premiato la ricca varietà delle proposte, pensate per coniugare gioco, sport e momenti educativi. Tra le attività più apprezzate spicca l’utilizzo dell’impianto natatorio comunale, che ha garantito ore di svago e rinfresco in totale sicurezza.

Molto seguito anche il pattinaggio a rotelle, grande novità che ha conquistato i ragazzi e che proseguirà in autunno con corsi dedicati al Palaexbo.

Accanto alle discipline sportive non sono mancati laboratori creativi, giochi all’aperto e attività pensate per stimolare la fantasia, la collaborazione e l’amicizia, sempre in un ambiente sereno e protetto.

Mensa e servizi apprezzati dalle famiglie

Particolare successo ha riscosso anche il servizio mensa, che ogni giorno ha offerto pranzo e merenda con cura, qualità e attenzione alle esigenze alimentari dei piccoli partecipanti.

«Le famiglie e i bambini che hanno frequentato il campus si sono detti entusiasti delle attività proposte, del clima accogliente e dell’impegno degli operatori – sottolinea la direzione di Saronno Servizi SSD –. Questo successo ci motiva a continuare a investire nella crescita dell’offerta educativa e sportiva della nostra città».

Appuntamento al prossimo anno

L’iniziativa, che ogni estate coinvolge centinaia di famiglie del territorio, si conferma un pilastro delle attività educative e sportive della città. Saronno Servizi SSD ringrazia famiglie, bambini e staff per la fiducia e la partecipazione, dando appuntamento alla prossima edizione del Super Campus estivo.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.