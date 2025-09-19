Varese News

Archivio

Passa da Sesto Calende la tappa di verifica del “Grand Tour Unesco” lombardo

L’assessore Francesca Caruso in città per la verifica del percorso ciclabile e pedonale che collega Isolino Virginia, Sacro Monte di Varese e Monastero di Torba

Sesto Calende - grand tour unesco lombardia

Passa da Sesto Calende il Grand Tour Unesco della Lombardia, il progetto che vuole collegare i siti Unesco della regione attraverso un itinerario ciclabile e pedonale.

Oggi, venerdì 19 settembre, nella città sulle sponde del Ticino si è svolta la tappa di verifica del tracciato, con la partecipazione dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

L’iniziativa mira a promuovere un turismo più lento e consapevole, che valorizzi il patrimonio culturale e naturale della Lombardia e rafforzi l’identità dei territori coinvolti. «È con grande piacere che diamo il via a questa iniziativa – ha spiegato l’assessore Caruso – che rappresenta non solo una tappa di verifica del percorso, ma anche un momento simbolico di promozione del nostro straordinario patrimonio. Il progetto nasce dalla volontà di unire cultura, paesaggio e mobilità sostenibile, connettendo i siti Unesco con i territori che li ospitano. È un’occasione per sperimentare un turismo più lento e consapevole, che dialoga con le comunità locali e rafforza l’identità della Lombardia come regione che sa coniugare innovazione e tradizione».

Il percorso, sviluppato ad anello con partenza da Milano e con raggi che toccano tutti i siti Unesco lombardi, si estende per circa 780 chilometri, prevalentemente su strade bianche e lungo argini di fiumi e canali. A Sesto Calende la verifica ha interessato i beni del territorio varesino, tra cui l’Isolino Virginia, il Sacro Monte di Varese e il Monastero di Torba, quest’ultimo anche un bene del FAI.

Il progetto “Viaggio nel patrimonio Unesco lombardo: storie, percorsi, narrazioni tra reale e virtuale” è finanziato dal Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Comune di Bergamo, Abbonamento Musei e Politecnico di Milano, al quale è stato affidato il compito per lo studio e il tracciamento del percorso.

Una volta completata la mappatura, l’itinerario sarà pubblicato sul portale InLombardia, a disposizione di chi vorrà percorrere i sentieri e le strade di questo viaggio tra storia, arte e natura.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.