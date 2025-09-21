Pienone in centro a Taino al Pranzo della domenica: oltre 400 tra cittadini, associazioni e istituzioni

A mezzogiorno di oggi, domenica 21 settembre, Taino si è trasformata in una grande sala da pranzo a cielo aperto. La lunga tavolata allestita tra via Oreste Paietta e piazza Patrioti ha riunito oltre quattrocento persone – famiglie, amici, visitatori arrivati anche da Milano, La Spezia e Genova – per Il Pranzo della Domenica – Italiani a tavola, l’iniziativa promossa dai Ministeri della Cultura e della Sovranità Alimentare per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco.

Bandiere tricolori a incorniciare i balconi del centro storico, nastri verdi, bianchi e rossi a tendere il cielo sopra i commensali, profumi di polenta e brüscitt a mescolarsi alle chiacchiere e al tintinnio dei bicchieri. Un clima di festa autentica, reso possibile dal lavoro di commercianti, produttori locali, associazioni e decine di volontari.

Il menù ha proposto un vero e proprio viaggio nei sapori del territorio, inclusi le preparazioni a denominazione comunale: salumi e formaggi della zona come antipasto, gnocchetti di carne della tradizione, polenta con brüscitt preparata con farina di Lentate, gorgonzola di provenienza locale e una selezione di dolci che raccontano l’identità del paese – dalla Torta di Murun ai Basin de Tain, dalla focaccia all’uva al Pan Tranvai.

Alla grande tavolata non sono mancate le istituzioni. Tra i presenti l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, la consigliera regionale Romana Dell’Erba, il sindaco di Daverio Marco Colombo. Tutti insieme ai cittadini, seduti fianco a fianco, per celebrare la cucina come patrimonio comune.

Determinante l’apporto delle realtà associative: i volontari della onlus “Liberi di crescere” hanno servito ai tavoli con il sorriso, affiancati dai bambini della scuola primaria Pascoli impegnati a sparecchiare. In piazza c’erano anche gli stand delle eccellenze locali in esposizione per raccontare il territorio.