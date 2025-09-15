Varese News

Pizza e lievitati con Varese Corsi: imparare l’arte dell’impasto

Due corsi in arrivo da martedì 7 ottobre per apprendere le tecniche di preparazione di pizze, pane e focacce. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Il catalogo autunno/inverno Varese Corsi propone due appuntamenti speciali per chi desidera perfezionare le proprie abilità nella preparazione di pizze, pane e focacce, scoprendo anche nuove tecniche di cottura.

Pizza e Lievitati – Un corso che prenderà il via da martedì 7 ottobre al Ristorante La Paranza. In due lezioni, martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, i partecipanti acquisiranno le basi per preparare pizze gourmet, pane, focacce e grissini direttamente a casa propria. Teoria e pratica si uniranno per trasformare ogni impasto in un piccolo capolavoro.

Pizza e Lievitati  – Lo stesso percorso sarà disponibile anche in orario serale, dalle 18.30 alle 21.30, sempre al Ristorante La Paranza.

A lezione di BBQ: speciale Pizza e Lievitati – In programma sabato 8 novembre dalle 15.00 alle 18.00 presso Agricola Home&Garden. Una vera e propria lezione-show cooking guidata dal pitmaster Mirko Vincenzi, che svelerà tutti i segreti della cottura al barbecue. Dalla lievitazione alla gestione del calore, fino alle tecniche più efficaci, i partecipanti assisteranno alle preparazioni e potranno degustare pizze, focacce e altre prelibatezze cucinate al BBQ.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 15 Settembre 2025
