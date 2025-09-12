Varese News

Primo giorno di scuola a Ferno e San Macario, con la nuova dirigente

Prima campanella all'istituto Benedetto Croce, che riunisce le scuole di Ferno e San Macario di Samarate

Prima campanella all‘Istituto Benedetto Croce, che riunisce le scuole di Ferno e San Macario di Samarate. La novità è l’arrivo della nuova dirigente, la dottoressa Susi Ortolani, «che abbiamo già avuto modo di apprezzare per la sua dolcezza, competenza e sensibilità», dice la sindaca Sarah Foti.

La prima cittadina ha salutato i piccoli alunni «titubanti, sì, ma al tempo stesso incuriositi ed entusiasti di intraprendere il loro nuovo cammino: “un viaggio magico “, lo ha definito la maestra Antonella Palmieri, verso nuove conoscenze ed esperienze».

Pubblicato il 12 Settembre 2025
