Da Ferno a Eastbourne: gli alunni di Ferno e San Macario in vacanza studio in Inghilterra

A fine agosto, un gruppo di 38 studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado di Ferno e San Macario dell’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” ha partecipato a uno stage linguistico a Eastbourne, nel sud dell’Inghilterra, accompagnato da quattro docenti.

La settimana – dal 24 al 30 agosto – stata un’occasione di crescita personale e culturale: al Twin English Centre, college di prestigio dall’atmosfera storica immerso in un meraviglioso parco, i ragazzi hanno seguito lezioni dinamiche, con attività interattive, insegnanti madrelingua e lavori di gruppo che hanno reso l’apprendimento più stimolante e immediato.

Accanto allo studio, non sono mancate le escursioni: a Brighton, con il celebre molo e il lungomare; un’intera giornata a Londra, con i suoi monumenti iconici e l’atmosfera cosmopolita; e l’immersione nella storia medievale al castello di Lewes, tra mura antiche e panorami mozzafiato.

L’esperienza è stata arricchita anche da momenti di svago e socializzazione: gli studenti hanno praticato sport, risolto un Murder mystery, partecipato a un talent show, a una movie night e a una serata in disco, occasioni perfette per mettere in pratica l’inglese in un contesto informale e creare nuovi legami.

Una settimana intensa, fatta di studio, scoperte, divertimento, che ha rinsaldato vecchie amicizie e ne ha fatte nascere di nuove. Una settimana che resterà nella memoria e nel cuore dei partecipanti. Lo stage a Eastbourne ha dimostrato ancora una volta quanto il contatto diretto con la lingua e la cultura inglesi sia una risorsa preziosa per crescere, non solo come studenti, ma anche come cittadini del mondo.