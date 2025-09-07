Pro Patria, Greco deluso: “Entrati male in campo, primo tempo regalato”

GRECO 1: «Nel primo tempo non siamo partiti benissimo e questo ci è costato il gol. Questa è una cosa sicuramente da analizzare, perché è un peccato sprecare un tempo o entrare male in partita, perché poi le gare si complicano. Poi nel secondo tempo l’abbiamo pareggiato e potevamo anche andare a vincere, anche se nell’episodio hanno avuto la meglio loro. Il resto non lo commento perché è abbastanza evidente».

Galleria fotografica Giana Erminio – Pro Patria 2-1 4 di 25

GRECO 2: «Ci sono state cose buone e meno buone, bisogna lavorare su tantissimi aspetti, ma siamo all’inizio di un percorso, quindi per me è normale. Chiaro che un punto oggi avrebbe dato continuità e sarebbe stato meglio, perché il risultato condiziona tanto, anche se a me non condiziona, quindi bisogna lavorare sulle cose che dobbiamo migliorare e su quelle che abbiamo fatto bene, a tratti».

MASTROIANNI 1: «Noi dobbiamo prendere le cose positive, perché in partite del genere ci sono cose positive. Demoralizzarsi e buttarsi giù non aiuta. È vero, commettiamo ancora degli errori, ci sono tante cose da migliorare e da analizzare, però dobbiamo prendere gli aspetti positivi e far forze su quello e da martedì ricominciare a lavorare».

MASTROIANNI 2: «Io l’ho vissuto già (il derby con il Novara ndr) e so quanto è importante per i tifosi e ci teniamo a regalare loro una grossa gioia, anche perché oggi erano presenti e questo ci rende orgogliosi e anche loro meritano una grossa gioia come il derby. Noi la prepareremo come tutte le altre partite, perché le prepariamo tutte come se fossero l’ultima».

MASTROIANNI 3: «Noi grandi dello spogliatoio dobbiamo far capire che l’approccio alle partite deve essere diverso, perché poi quando prendiamo la sberla, entriamo nello spogliatoio, ci ricompattiamo e facciamo le cose che proviamo in settimana. Anche se a volte è troppo tardi oppure finiscono le energie, quindi dobbiamo lavorare su questo aspetto qua, che evidentemente è un problema».