Varese News

Sport

Pro Patria, Greco deluso: “Entrati male in campo, primo tempo regalato”

L’allenatore tigrotto tira le somme dopo la sconfitta contro la Giana: “Dobbiamo lavorare su tantissimi aspetti”. Mastroianni: “Bisogna migliorare nell’approccio. Ora pensiamo al derby”.

Giana Erminio - Pro Patria 2-1

GRECO 1: «Nel primo tempo non siamo partiti benissimo e questo ci è costato il gol. Questa è una cosa sicuramente da analizzare, perché è un peccato sprecare un tempo o entrare male in partita, perché poi le gare si complicano. Poi nel secondo tempo l’abbiamo pareggiato e potevamo anche andare a vincere, anche se nell’episodio hanno avuto la meglio loro. Il resto non lo commento perché è abbastanza evidente».

Galleria fotografica

Giana Erminio – Pro Patria 2-1 4 di 25
Giana Erminio - Pro Patria 2-1
Giana Erminio - Pro Patria 2-1
Giana Erminio - Pro Patria 2-1
Giana Erminio - Pro Patria 2-1

GRECO 2: «Ci sono state cose buone e meno buone, bisogna lavorare su tantissimi aspetti, ma siamo all’inizio di un percorso, quindi per me è normale. Chiaro che un punto oggi avrebbe dato continuità e sarebbe stato meglio, perché il risultato condiziona tanto, anche se a me non condiziona, quindi bisogna lavorare sulle cose che dobbiamo migliorare e su quelle che abbiamo fatto bene, a tratti».

MASTROIANNI 1: «Noi dobbiamo prendere le cose positive, perché in partite del genere ci sono cose positive. Demoralizzarsi e buttarsi giù non aiuta. È vero, commettiamo ancora degli errori, ci sono tante cose da migliorare e da analizzare, però dobbiamo prendere gli aspetti positivi e far forze su quello e da martedì ricominciare a lavorare».

MASTROIANNI 2: «Io l’ho vissuto già (il derby con il Novara ndr) e so quanto è importante per i tifosi e ci teniamo a regalare loro una grossa gioia, anche perché oggi erano presenti e questo ci rende orgogliosi e anche loro meritano una grossa gioia come il derby. Noi la prepareremo come tutte le altre partite, perché le prepariamo tutte come se fossero l’ultima».

MASTROIANNI 3: «Noi grandi dello spogliatoio dobbiamo far capire che l’approccio alle partite deve essere diverso, perché poi quando prendiamo la sberla, entriamo nello spogliatoio, ci ricompattiamo e facciamo le cose che proviamo in settimana. Anche se a volte è troppo tardi oppure finiscono le energie, quindi dobbiamo lavorare su questo aspetto qua, che evidentemente è un problema».

Pro Patria beffata due volte nel recupero, la Giana Erminio vince 2-1

di
Pubblicato il 07 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Giana Erminio – Pro Patria 2-1 4 di 25
Giana Erminio - Pro Patria 2-1
Giana Erminio - Pro Patria 2-1
Giana Erminio - Pro Patria 2-1
Giana Erminio - Pro Patria 2-1

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.