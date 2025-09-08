Voti Pro: Mastroianni è un cecchino, il centrocampo soffre nel primo tempo

ROVIDA 6 – A parte i gol dove non può nulla, perché i colpi di testa sono ravvicinati, per il resto si fa trovare pronto e attento e nel finale compie una grandissima parata, con cui evita il 3-1.

Galleria fotografica Giana Erminio – Pro Patria 2-1 4 di 25

VITI 5,5 – Prestazione croce e delizia per il difensore che nel primo tempo si rende protagonista di alcune buone letture, come la chiusura sulla girata di Ruffini, ma poi in occasione del gol del vantaggio, si fa sorprendere da Alborghetti.

(Orfei 6,5 – Un buonissimo ingresso che conferisce alla Pro Patria maggior brillantezza in avanti)

ALIATA 6 – Ottima partita per il numero 13 che si trova ad affrontare costantemente Capelli e regge bene.

REGGIORI 6 – Partita non semplice per il difensore, spesso in difficoltà, ma nella ripresa è provvidenziale nel fermare sul più bello Occhipinti lanciato a rete.

GIUDICI 6,5 – Il numero 27 è autore della solita grande prova, soprattutto nella ripresa quando sforna il cross decisivo in occasione del gol dell’1-1.

FERRI 6 -Primo tempo anche per lui non semplice, ma è di grande aiuto in fase difensiva, mentre nella ripresa fa vedere qualche giocata interessante.

DI MUNNO 5,5 – Primo tempo sottotono per il centrocampista, che però cresce nel corso del secondo tempo con qualche apertura e qualche recupero.



SCHIRO’ 6,5 – A centrocampo è il migliore, perché le occasioni nel primo tempo partono da alcuni suoi recuperi fondamentali. Nel secondo tempo si fa vedere con qualche conclusione.

(Citterio SV)



DIMARCO 6 – Una prestazione sufficiente soprattutto dal punto difensivo, davanti si vede solo una volta con un tiro nel finale del primo tempo.

(Mora 6 – Ha giocato un ottimo spezzone e ha anche un’ottima occasione per segnare)



RENELUS 5 – Decisamente meno brillante rispetto alle ultime uscite, dove era stato un fattore. Contro la Giana fatica a tenere la palla e spesso si fa stoppare dai difensori avversari.

(Bagatti SV)

MASTROIANNI 7 – Nel primo tempo lui e Schirò sono gli unici che si salvano, perché nel finale danno vita alle azioni pericolose dei tigrotti. Poi nel secondo tempo il bomber si fa trovare pronto per l’incornata vincente, che gli è valsa il suo terzo gol consecutivo e la vetta della classifica marcatori insieme a Minesso (Arzignano).

(Ganz SV)

GRECO 5 – Approccio ancora una volta errato della squadra, per poi dare segni di risveglio in avvio di ripresa. Fase difensiva ancora da rivedere visti i 7 gol subiti in tre partite.