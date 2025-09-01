Proroga al 10 settembre per chi vuole partecipare al contest musicale “Saronno famosi”

E’ stata prorogata al 10 settembre la data entro cui candidarsi all’edizione 2025 di “Saronno Famosi”, il contest musicale promosso da Radiorizzonti InBlu e dagli Oratori della città di Saronno, con il supporto del Teatro Giuditta Pasta. Gli organizzatori hanno inoltre deciso di innalzare il limite di età per partecipare, chde adesso va dai 14 ai 40 anni.

Un’occasione per valorizzare i giovani artisti

Il concorso nasce con l’obiettivo di valorizzare i talenti musicali del territorio, promuovere la cultura musicale giovanile e offrire ai partecipanti un’esperienza formativa, sia artistica che organizzativa, legata alla produzione di eventi. Un progetto che mira anche a rafforzare il legame tra i giovani, le comunità locali e le realtà culturali saronnesi.

Chi può partecipare

Il bando è aperto a cantanti solisti, duetti, band e cori composti da giovani tra i 14 e i 40 anni, residenti o attivi a Saronno e nei comuni limitrofi.

L’iscrizione è gratuita: per candidarsi è necessario inviare entro le 23:00 di mercoledì 10 settembre 2025 la propria domanda all’indirizzo email eventi@radiorizzonti.org, allegando dati anagrafici, titolo del brano proposto (cover o inedito), breve biografia, recapiti, un video di presentazione e le eventuali necessità tecniche di palco.

La struttura del contest

Il concorso si articola in più fasi:

Selezione iniziale: la giuria individuerà un massimo di 45 semifinalisti tra i video inviati.

Semifinali: tre serate live, inserite nelle feste degli oratori cittadini, vedranno sfidarsi i partecipanti selezionati:

Sabato 20 settembre alle 20.45 all’oratorio di Cassina Ferrara;

Domenica 21 settembre alle 18.30 all’oratorio del Prealpi (Sacra Famiglia);

Sabato 27 settembre alle 20.45 all’oratorio di Regina Pacis.

In ciascuna serata saliranno sul palco fino a 15 semifinalisti. Ogni esibizione sarà valutata da una giuria composta anche da esperti del territorio, con voti da 1 a 10. Al termine delle semifinali, i 10 migliori progetti artistici accederanno alla fase finale.

La finale al Teatro Giuditta Pasta

Il momento più atteso sarà la finale, in programma domenica 12 ottobre 2025 alle 17 al Teatro Giuditta Pasta sotto la direzione artistica di Andrea Chiodi.

Gli artisti finalisti dovranno partecipare alle prove e ai sound check previsti nello stesso giorno della competizione.

La giuria, composta da professionisti del settore e addetti ai lavori, assegnerà i punteggi e proclamerà il vincitore. In caso di parità, sarà prevista un’esibizione di spareggio.

Premi e opportunità

Il primo classificato vincerà la produzione di un brano musicale presso lo studio di registrazione SNOB LAB A.C. di Saronno, con supporto nella fase di produzione, post-produzione e promozione.

Il secondo e terzo posto riceveranno premi offerti dagli sponsor della manifestazione.

Qui tutte le informazioni in dettaglio