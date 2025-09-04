Raffaella Radice torna a Samarate: un aperitivo in rosa accoglie l’autrice

Dopo il successo di Madrisorelle, torna a Samarate Raffaella Radice, ospite di Samarate Loves Books a dialogo con Consuelo Sozzi, con il suo nuovo romanzo Arrendersi mai. L’appuntamento è per venerdì 5 settembre alle ore 19,00 al Circolo 43 di Verghera, dove, tra parole e riflessioni, sarà offerto un aperitivo a buffet (quota partecipazione: 10,00 euro).

«Il nuovo libro segna un’evoluzione naturale dopo Madrisorelle», la saga familiare tutta al femminile scritta a quattro mani con la madre dell’autrice, e nata da un importante dato biografico. In quel primo romanzo si raccontava la vita della madre di Radice dal primo Novecento fino al 2020, attraverso quattro generazioni di donne. «Con Arrendersi mai, l’ultima generazione esce dal coro per avere voce propria» riconosce l’autrice.

Il romanzo si concentra infatti sull’universo della generazione Z, con uno sguardo profondo, intimo, ma sempre credibile, frutto anche del lavoro sul campo di Raffaella Radice, esperta di adolescenza, insegnante ed educatrice in una comunità per minori.

La narrazione è al presente, affidata alla voce introspettiva di Rebecca, una delle quattro protagoniste adolescenti. Accanto a lei Sara, che «morde il freno» e scalpita per diventare adulta, Martina, combattiva e pronta al confronto con gli adulti, e Diletta, l’anima festosa del gruppo. Ma il cuore del romanzo, come sottolinea l’autrice, non è tanto l’insicurezza tipica delle ragazze, quanto quella degli adulti che le circondano: genitori disorientati, famiglie fragili, educatori in cerca di strumenti.

Il romanzo, la cui lettura può essere autonoma rispetto alla saga familiare, è stato sottoposto in fase di scrittura a un gruppo di zero readers adolescenti, per verificarne l’aderenza alla realtà: «la risposta è stata entusiasta, segno che le ragazze si sono sentite riconosciute.»

Un evento solo per ragazze adolescenti? «Dicono che sia un romanzo femminile, ma anche i ragazzi hanno un ruolo nello sviluppo emotivo delle protagoniste e possono trovare spunti di riflessione» rivela l’autrice. Radice dice ancora che alle presentazioni spesso sono i genitori – soprattutto di generazione Z e Alfa – a restare colpiti dal libro e presenziare, dal momento che aiuta a comprendere dinamiche adolescenziali spesso difficili da decifrare.