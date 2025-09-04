Raffaella Radice torna a Samarate: un aperitivo in rosa accoglie l’autrice
Presentazione del nuovo romanzo “Arrendersi mai” dedicato alla generazione Z. Appuntamento venerdì 5 settembre a Verghera
Dopo il successo di Madrisorelle, torna a Samarate Raffaella Radice, ospite di Samarate Loves Books a dialogo con Consuelo Sozzi, con il suo nuovo romanzo Arrendersi mai. L’appuntamento è per venerdì 5 settembre alle ore 19,00 al Circolo 43 di Verghera, dove, tra parole e riflessioni, sarà offerto un aperitivo a buffet (quota partecipazione: 10,00 euro).
«Il nuovo libro segna un’evoluzione naturale dopo Madrisorelle», la saga familiare tutta al femminile scritta a quattro mani con la madre dell’autrice, e nata da un importante dato biografico. In quel primo romanzo si raccontava la vita della madre di Radice dal primo Novecento fino al 2020, attraverso quattro generazioni di donne. «Con Arrendersi mai, l’ultima generazione esce dal coro per avere voce propria» riconosce l’autrice.
Il romanzo si concentra infatti sull’universo della generazione Z, con uno sguardo profondo, intimo, ma sempre credibile, frutto anche del lavoro sul campo di Raffaella Radice, esperta di adolescenza, insegnante ed educatrice in una comunità per minori.
La narrazione è al presente, affidata alla voce introspettiva di Rebecca, una delle quattro protagoniste adolescenti. Accanto a lei Sara, che «morde il freno» e scalpita per diventare adulta, Martina, combattiva e pronta al confronto con gli adulti, e Diletta, l’anima festosa del gruppo. Ma il cuore del romanzo, come sottolinea l’autrice, non è tanto l’insicurezza tipica delle ragazze, quanto quella degli adulti che le circondano: genitori disorientati, famiglie fragili, educatori in cerca di strumenti.
Il romanzo, la cui lettura può essere autonoma rispetto alla saga familiare, è stato sottoposto in fase di scrittura a un gruppo di zero readers adolescenti, per verificarne l’aderenza alla realtà: «la risposta è stata entusiasta, segno che le ragazze si sono sentite riconosciute.»
Un evento solo per ragazze adolescenti? «Dicono che sia un romanzo femminile, ma anche i ragazzi hanno un ruolo nello sviluppo emotivo delle protagoniste e possono trovare spunti di riflessione» rivela l’autrice. Radice dice ancora che alle presentazioni spesso sono i genitori – soprattutto di generazione Z e Alfa – a restare colpiti dal libro e presenziare, dal momento che aiuta a comprendere dinamiche adolescenziali spesso difficili da decifrare.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.