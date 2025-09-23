Varese News

Varese Laghi

Rap a Castronno: Fabio Kaso e Francesco Aiello tra gli ospiti del nuovo corso

Un corso di dieci lezioni per imparare a scrivere testi, creare beat e portare la propria musica sul palco. Ospiti d’eccezione il rapper varesino Fabio Kaso e Francesco Aiello della Honiro Label di Roma

Varese Corsi 2025

Se il rap è la tua passione e hai voglia di trasformarla in qualcosa di concreto, a Materia è in partenza il “Laboratorio di musica rap“.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Materia Spazio Libero (@materiaspaziolibero)

Promosso da Varese Corsi, nella nuova sede di VarseNews, da sabato 4 ottobre si potrà partecipare al corso guidato da Lucio Perrone, in arte “Giostra”.

Un percorso di dieci incontri, tutti i sabati dalle 16 alle 17:30, pensato per chi vuole cimentarsi nella scrittura, produzione e performance dal vivo.

Non mancheranno ospiti speciali: dal varesino Fabio Kaso, figura storica della scena hip hop italiana, che terrà una lezione dedicata alla creazione musicale e all’uso del campionatore, fino a Francesco Aiello, esperto di comunicazione che collabora con la nota Honiro Label di Roma e che interverrà in collegamento video.

Le iscrizioni sono già aperte, per maggiori informazioni clicca qui.

Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno.

LEGGI ANCHE

Scopri il tuo talento nascosto: laboratorio di scrittura creativa e recitazione a Materia 

La scorsa edizione:

Dalle lezioni di rap al palco di Materia: spazio e microfono in mano ai “Rap-presentanti”

Avatar
chiara.ferraro@varesenews.it
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.