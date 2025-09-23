Rap a Castronno: Fabio Kaso e Francesco Aiello tra gli ospiti del nuovo corso
Un corso di dieci lezioni per imparare a scrivere testi, creare beat e portare la propria musica sul palco. Ospiti d’eccezione il rapper varesino Fabio Kaso e Francesco Aiello della Honiro Label di Roma
Se il rap è la tua passione e hai voglia di trasformarla in qualcosa di concreto, a Materia è in partenza il “Laboratorio di musica rap“.
Visualizza questo post su Instagram
Promosso da Varese Corsi, nella nuova sede di VarseNews, da sabato 4 ottobre si potrà partecipare al corso guidato da Lucio Perrone, in arte “Giostra”.
Un percorso di dieci incontri, tutti i sabati dalle 16 alle 17:30, pensato per chi vuole cimentarsi nella scrittura, produzione e performance dal vivo.
Non mancheranno ospiti speciali: dal varesino Fabio Kaso, figura storica della scena hip hop italiana, che terrà una lezione dedicata alla creazione musicale e all’uso del campionatore, fino a Francesco Aiello, esperto di comunicazione che collabora con la nota Honiro Label di Roma e che interverrà in collegamento video.
Le iscrizioni sono già aperte, per maggiori informazioni clicca qui.
Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno.
LEGGI ANCHE
Scopri il tuo talento nascosto: laboratorio di scrittura creativa e recitazione a Materia
La scorsa edizione:
Dalle lezioni di rap al palco di Materia: spazio e microfono in mano ai “Rap-presentanti”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.