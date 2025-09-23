Rap a Castronno: Fabio Kaso e Francesco Aiello tra gli ospiti del nuovo corso

Se il rap è la tua passione e hai voglia di trasformarla in qualcosa di concreto, a Materia è in partenza il “Laboratorio di musica rap“.

Promosso da Varese Corsi, nella nuova sede di VarseNews, da sabato 4 ottobre si potrà partecipare al corso guidato da Lucio Perrone, in arte “Giostra”.

Un percorso di dieci incontri, tutti i sabati dalle 16 alle 17:30, pensato per chi vuole cimentarsi nella scrittura, produzione e performance dal vivo.

Non mancheranno ospiti speciali: dal varesino Fabio Kaso, figura storica della scena hip hop italiana, che terrà una lezione dedicata alla creazione musicale e all’uso del campionatore, fino a Francesco Aiello, esperto di comunicazione che collabora con la nota Honiro Label di Roma e che interverrà in collegamento video.

Le iscrizioni sono già aperte, per maggiori informazioni clicca qui.

Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno.

