Ritorna la quarta edizione del progetto “Ragazzi On The Road” nella provincia di Varese
Grato il presidente dell'associazione: «Da Varese è partita un’esperienza che oggi cresce anche a livello nazionale, mantenendo però qui le sue radici più forti»
Il 29 agosto, nella Villa Recalcati di Varese, è stato firmato il protocollo d’intesa che dà il via alla quarta edizione del progetto socio-educativo “Ragazzi On The Road”. Il progetto, che coinvolge ragazze e ragazzi tra i 16 e i 20 anni, si svolgerà dal 20 al 26 ottobre e mira a sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale, della gestione delle emergenze e della legalità. I partecipanti, selezionati e formati, affiancheranno operatori di Forze dell’Ordine, Polizie Locali e servizi di emergenza in turni di servizio, vivendo un’esperienza formativa diretta.
Quest’anno, il Consiglio provinciale di Varese ha stanziato 10.000 euro per sostenere il progetto. L’iniziativa, che continua a ricevere il sostegno di istituzioni e enti locali, ha visto anche l’adesione delle Procure di Varese e Busto Arsizio.
Il Prefetto Salvatore Pasquariello: «Anche questa nuova edizione porterà i ragazzi a fianco degli operatori: 118, forze dell’ordine, polizie locali, vigili del fuoco, ecc. Noi confidiamo, ma la realtà dei progetti passati ce lo conferma, che vengano così ad accorciarsi le distanze tra il mondo dei giovani e il mondo degli adulti e che gli adulti abbiano sempre maggiore consapevolezza che è necessario affiancare gli adolescenti nella loro crescita».
L’obiettivo di questa edizione è educare i giovani attraverso esperienze dirette con le istituzioni e le forze dell’ordine, promuovendo la consapevolezza e la responsabilità civica. I Comuni che non hanno ancora aderito possono ancora farlo.
Il Presidente dell’Associazione “Ragazzi On the Road”, Egidio Provenzi ha voluto esprimere la propria gratitudine: «Da Varese è partita un’esperienza che oggi cresce anche a livello nazionale, mantenendo però qui le sue radici più forti. Ogni edizione è un’occasione nuova per costruire fiducia, dialogo e consapevolezza tra i giovani e le Istituzioni”.
