Ryanair conferma il lancio delle carte d’imbarco 100% digitali dal 12 novembre

Ryanair, la compagnia aerea leader in Europa, ha ufficialmente confermato che il passaggio alle carte d’imbarco 100% digitali avverrà mercoledì 12 novembre 2025, con un leggero spostamento rispetto alla data inizialmente prevista del 3 novembre. La decisione di ritardare il lancio mira a garantire una transizione più agevole per i clienti, evitando complicazioni durante un periodo di viaggio tradizionalmente meno intenso, subito dopo le vacanze di inizio novembre.

A partire da quella data, i passeggeri Ryanair non potranno più scaricare o stampare una carta d’imbarco cartacea. Al contrario, dovranno utilizzare la carta d’imbarco digitale generata nell’app “myRyanair” durante il check-in, per poter salire a bordo del proprio volo. Questo cambiamento rappresenta l’ultimo passo nella trasformazione digitale della compagnia, che ha già introdotto numerose innovazioni nella propria app per migliorare l’esperienza di viaggio dei suoi oltre 206 milioni di clienti.

Le nuove funzionalità digitali offerte dalla compagnia includono:

Order to Seat : ordinare cibo e bevande direttamente dal telefono e riceverli per primi a bordo.

Live Flight Information : aggiornamenti in tempo reale su imbarco, gate e ritardi.

Direct Disruption Updates: notifiche in tempo reale direttamente dal Centro Operativo Ryanair in caso di disservizi.

Già quasi l’80% dei passeggeri Ryanair utilizza le carte d’imbarco digitali, un dato che sottolinea la crescente preferenza per soluzioni senza carta. Il passaggio al 100% digitale segue l’esempio di altri settori, come festival, concerti ed eventi sportivi, che hanno già adottato con successo il ticketing esclusivamente digitale.

Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair, ha commentato:

«Per garantire una transizione senza intoppi verso le carte d’imbarco 100% digitali, abbiamo deciso di posticipare il passaggio al 12 novembre, un periodo di viaggio più tranquillo. Questa novità offrirà ai nostri clienti un’esperienza di viaggio più rapida, smart e sostenibile, rendendo ancora più semplice l’utilizzo della nostra app “myRyanair” per accedere a nuove funzionalità come l’Order to Seat e gli aggiornamenti in tempo reale sui voli».