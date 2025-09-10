Scontro fra due auto a Varese, sei persone coinvolte

Mercoledì 10 settembre, poco dopo le 21.30, sei persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Castoldi a Varese, all’incrocio con via Sanvito, dove due automobili si sono scontrate.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono prontamente intervenute due ambulanze e i Vigili del Fuoco.

Tutti i coinvolti sono stati soccorsi in codice verde.

