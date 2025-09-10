Varese News

Varese Laghi

Scontro fra due auto a Varese, sei persone coinvolte

Incidente in via Castoldi, all'incrocio con via Sanvito. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco e due ambulanze in codice verde

generica

Mercoledì 10 settembre, poco dopo le 21.30, sei persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Castoldi a Varese, all’incrocio con via Sanvito, dove due automobili si sono scontrate.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono prontamente intervenute due ambulanze e i Vigili del Fuoco.

Tutti i coinvolti sono stati soccorsi in codice verde. 

(Seguono aggiornamenti) 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.