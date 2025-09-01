Settembre a Taino: tradizione, cultura e divertimento per tutte le età

Con settembre ripartono tutte le iniziative da parte del comune di Taino che permette di riunire tutta la comunità con diverse attività e laboratori.

Dallo sport alla musica, dalla spiritualità alle feste popolari il mese di settembre si presenta come un mosaico di appuntamenti capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Si parte subito il 1° settembre con la prova gratuita di calcio per ragazzi al campo sportivo “Giancarlo Bruschera” e, in serata, con un’esperienza di rilassamento profondo tra campane tibetane e handpan allo Spazio Wonder. Nei giorni successivi spazio alla socialità con la Festa in famiglia al Centro dell’Olmo (6 settembre) e con la Festa del Dumin, che dal 12 al 16 settembre porterà in piazza celebrazioni religiose, arrampicate, processioni e momenti conviviali come il pranzo con i fusilli calabresi.

Ad arricchire il programma ci saranno le occasioni culturali: dal 20 al 28 settembre il Centro dell’Olmo ospita la mostra fotografica di Mario Bobba dedicata alle metropolitane del mondo, mentre il 21 settembre il Centro Bielli apre le porte a un viaggio nella cultura latino-americana con danze, storie e tradizioni.

A chiudere il mese ci saranno la presentazione della stagione teatrale 2025/26 e l’immancabile “Settembre in festa” con birra, musica e balli in Piazza Pajetta.

Per avere maggiori informazioni sui singoli eventi e per iscriversi, si può consultare la locandina cliccando qui