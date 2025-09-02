Shooting Academy Busto Arsizio: juniores primi in Italia, Crespi 2° nel paralimpico
Da settembre partiranno i nuovi corsi per ragazzi e adulti. Particolare attenzione sarà dedicata alla fascia 10-12 anni, da cui saranno selezionati i giovani che potranno accedere al preagonismo nel 2026
Anche quest’anno Shooting Academy, la scuola di tiro a segno di via Fanti 16 a Busto Arsizio, conferma le proprie competenze tecniche con risultati di rilievo.
Alle ammissioni per i Campionati Italiani i giovani atleti hanno ottenuto posizioni di vertice sia nelle gare individuali che in quelle a squadre. In particolare, gli juniores maschili guidano la classifica nazionale con il primo posto assoluto. Un’altra grande soddisfazione arriva dal settore paralimpico, avviato solo un anno fa: Marck Crespi si è qualificato al secondo posto nella classifica nazionale e parteciperà ai Campionati insieme al compagno di squadra Fabio Vettore.
La direzione tecnica della scuola è affidata a Riccardo Armiraglio, atleta bustocco della nazionale italiana di carabina e del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, che coordina un team di dieci allenatori e istruttori.
Uno sport inclusivo e formativo
Il tiro a segno è uno sport ancora poco conosciuto ma ricco di potenzialità: è inclusivo, divertente e adatto a tutte le età. Oltre ad affinare la concentrazione, aiuta nella gestione delle emozioni e sviluppa competenze utili non solo nello sport, ma anche nello studio e nella vita quotidiana.
Da settembre partiranno i nuovi corsi per ragazzi e adulti. Particolare attenzione sarà dedicata alla fascia 10-12 anni, da cui saranno selezionati i giovani che potranno accedere al preagonismo nel 2026. Sono previsti programmi specifici anche per le fasce 12-18 anni e over 18, con percorsi di preagonismo e agonismo durante tutto l’anno. Le attività sono aperte anche a persone con disabilità fisiche, con un approccio totalmente inclusivo.
Per informazioni, preiscrizioni o per prenotare una lezione di prova gratuita, è possibile contattare Shooting Academy in via Fanti 16 a Busto Arsizio tramite WhatsApp (messaggi o chiamate) al numero 388 897467 oppure via email all’indirizzo shooting.academy.asd@gmail.com
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.