Stagione Supermoto da incorniciare per il Team Undici: Schmidt è campione del mondo

Il pilota tedesco è per la quinta volta iridato e porta sul primo gradino del podio la squadra motociclistica di Gemonio affiliata a UISP. Ottimi risultati anche agli Internazionali d'Italia con Lapadula

marc reiner schmidt team undici motociclismo

Il Mondiale Supermoto 2025 si colora di bianco e rosso, con il Team Undici, affiliato UISP, portato al successo da Marc Schmidt su moto TM: il fenomenale tedesco con questo risultato si è laureato per la quinta volta Campione del Mondo di questa spettacolare specialità motociclistica.

La vittoria a Busca, nel Gran Premio del Piemonte, sancisce con una gara di anticipo la conquista del Campionato Mondiale S1GP con un “en plein” di vittorie colte fino a questo momento. Inoltre all’ultima gara di Mettet l’altro pilota della squadra in S1GP, il giovane Jan Ulman, si giocherà il titolo tra i Rookies (ovvero gli esordienti nella categoria).

A Busca bella gara anche di Leonardo Lapadula, che nella categoria S2 si è classificato quinto, e mantiene la stessa posizione anche in Campionato. Lapadula ha dato prova della sua bravura anche nell’ultima gara di Ortona degli internazionali d’Italia Supermoto, vincendo alla grande gara e titolo di Campione Italiano della SMYoung, bissando il titolo vinto lo scorso anno nella SMJunior.

Nella categoria SM3 i nostri due portacolori hanno ottenuto ottimi risultati, con Riccardo Olivier che ha colto il terzo gradino del podio, concludendo l’anno al sesto posto nella classifica generale, pur avendo disputato solo metà stagione, mentre Federico Gennaro con il sesto posto di giornata si è classificato terzo in Campionato, gran bel risultato che corona la sua costanza in tutte le gare. Quindi tutti i piloti del Team Undici hanno ottenuto risultati di rilievo a coronamento del lavoro di tutta la squadra corse basata a Gemonio. Il prossimo appuntamento sarà quindi il Trofeo delle Nazioni Supermoto il 28 settembre in Repubblica Ceca.

Pubblicato il 24 Settembre 2025
