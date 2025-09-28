Storico argento mondiale per i fratelli Codato

Il canottaggio italiano celebra la chiusura dei Mondiali Assoluti a Shanghai con una medaglia di grande prestigio. L’Otto Misto azzurro ha conquistato uno splendido argento nella finale dell’ultima giornata di gare, una specialità introdotta da World Rowing proprio quest’anno. (foto Canottaggio.org/Julia Kowacic)

L’equipaggio formato da Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, ha dimostrato un carattere straordinario.

Festa per il Varesotto

Gli azzurri hanno tagliato il traguardo in 5:39.58, preceduti solo dalla Romania. L’importanza di questo risultato è data dalle potenze mondiali lasciate alle spalle: l’Italia ha superato nell’ordine Nuova Zelanda, Stati Uniti, Olanda e Germania, confermando la sua leadership.

A rendere l’impresa ancora più speciale è la presenza dei fratelli Alice e Giovanni Codato, entrambi parte integrante di questo storico otto. I due atleti portano alto il nome della loro città, Oggiona con Santo Stefano, e dell’intero Varesotto, territorio che continua a fornire talenti di caratura mondiale al canottaggio italiano.

