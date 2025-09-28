Storico argento mondiale per i fratelli Codato
I fratelli di Oggiona con Santo Stefano hanno conquistato il secondo posto nella specialità introdotta da quest'anno all’interno del programma dei Mondiali
Il canottaggio italiano celebra la chiusura dei Mondiali Assoluti a Shanghai con una medaglia di grande prestigio. L’Otto Misto azzurro ha conquistato uno splendido argento nella finale dell’ultima giornata di gare, una specialità introdotta da World Rowing proprio quest’anno. (foto Canottaggio.org/Julia Kowacic)
L’equipaggio formato da Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, ha dimostrato un carattere straordinario.
Festa per il Varesotto
Gli azzurri hanno tagliato il traguardo in 5:39.58, preceduti solo dalla Romania. L’importanza di questo risultato è data dalle potenze mondiali lasciate alle spalle: l’Italia ha superato nell’ordine Nuova Zelanda, Stati Uniti, Olanda e Germania, confermando la sua leadership.
A rendere l’impresa ancora più speciale è la presenza dei fratelli Alice e Giovanni Codato, entrambi parte integrante di questo storico otto. I due atleti portano alto il nome della loro città, Oggiona con Santo Stefano, e dell’intero Varesotto, territorio che continua a fornire talenti di caratura mondiale al canottaggio italiano.
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 13. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.