Tanta Sicilia. Camilleri e l’isola svelata: un viaggio oltre i luoghi comuni
Lunedì 8 settembre alle ore 21, Materia ospiterà un evento speciale dedicato alla Sicilia e al suo racconto attraverso le parole di Andrea Camilleri. Un incontro che ci porterà oltre le immagini stereotipate, per scoprire le molteplici facce di questa terra
Lunedì 8 alle ore 21, Materia ospiterà un evento speciale dedicato alla Sicilia e al suo racconto attraverso le parole di Andrea Camilleri. Un incontro che ci porterà oltre le immagini stereotipate, per scoprire le molteplici facce di questa terra.
La Sicilia è una terra di contrasti e contraddizioni: ci sono tante Sicilie, ognuna con le sue caratteristiche uniche. Tra le più note, ci sono la “babba” (acaro), la “sperta” (furba), la “pigra” e la “frenetica”. La Sicilia di Vigata, quella del paesaggio “vicino e selvaggio”, e quella che sembra immutabile nel tempo, accanto a quella in
In questa serata parleremo di come la Sicilia sia una terra ricca di tesori naturali e al tempo stesso fragile, in perenne equilibrio tra bellezza e debolezza. Attraverso il racconto di autori come Camilleri, riflettiamo sul ruolo di questa isola come simbolo di identità, mistero
L’evento vedrà la partecipazione di Francesco Picciotto, Giacomo Di Girolamo e altri ospiti speciali, che ci aiuteranno a scoprire le sfumature di un territorio tanto vicino quanto esotico
Per partecipare, puoi iscriverti tramite questo link.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.