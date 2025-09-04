Torna BA Cuori Insieme, la grande festa del volontariato di Busto Arsizio

Domenica 14 settembre torna nel cuore della città la quarta edizione di BA Cuori Insieme, la grande festa del volontariato promossa dall’Assessorato all’Inclusione Sociale e Salute del Comune di Busto Arsizio, con il supporto organizzativo di VALe20.

Un’edizione da record: quest’anno sono ben 70 le associazioni coinvolte — in crescita rispetto alle 45 – 48 iniziali — con un ventaglio ancora più ampio di attività, tra proposte ludiche, culturali, sociali e sportive.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di valorizzare l’impegno dei volontari, promuovere l’inclusione e rafforzare il senso di comunità cittadina, ma anche di incoraggiare il ricambio generazionale nei gruppi civici, come sottolineato dall’assessore Paola Reguzzoni: «BA Cuori Insieme è molto più di un evento… solo insieme possiamo costruire una comunità più forte, coesa e inclusiva».

Nuove esperienze per famiglie e bambini.

Piazza Trento e Trieste ospiterà un Villaggio Kids ad ingresso gratuito, con gonfiabili, giochi, laboratori e animazione pensati per il divertimento di grandi e piccini.

Da qui partirà anche la stazione del trenino gratuito, che collegherà tutte le aree tematiche nelle vie e piazze del centro.

Il cuore della manifestazione:

• 10.00 – Cerimonia di apertura in Piazza Santa Maria, con la partecipazione delle autorità cittadine;

• 11.00–13.00 e 15.00–19.00 – Stand, laboratori, attività ludico educative e performance curati dalle associazioni;

In Piazza San Giovanni: postazione informativa sul progetto Affidi; in Piazza Santa Maria: spazio dedicato ai progetti Fili Urbani;

• 13.00 – BA a Pranzo Insieme, un momento conviviale in Piazza Vittorio Emanuele II per volontari e persone assistite (con la collaborazione di Prociv Augustus);

• 17.00 – Esibizione della Belotti Band e Busto’s Got Talent Kids, spettacolo musicale per giovani talenti a cura di Diego Barbati, in Piazza Santa Maria;

• 19.00 – Chiusura con aperitivo solidale, in collaborazione con i bar del centro.

Servizi socio-sanitari e attenzione alla salute

In Piazza Vittorio Emanuele II sarà attiva una clinica mobile per visite senologiche gratuite (ecografo e mammografo), con screening refertati su prenotazione — previsti 50 70 esami durante la giornata.

Un format che unisce divertimento, informazione e comunità.

Il format consolidato si arricchisce quest’anno con nuove sorprese, ma mantiene l’essenza della festa: incontri, scoperta, condivisione e la costruzione di relazioni. «A volte la rete si crea dai caffè sotto ai gazebo», afferma l’assessore Reguzzoni — un invito a tutti,

cittadini e realtà locali, a conoscere il volontariato e a dedicare tempo, non solo risorse economiche.

Dati utili

• Data: Domenica 14 settembre 2025

• Orario: 10.00 – 19.00

• Luoghi: Piazza Santa Maria, Piazza San Giovanni, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Trento e Trieste (Villaggio Kids e partenza trenino), vie Milano, Cardinal Tosi, Cavallotti.

• Info: Assessorato all’Inclusione Sociale e Salute – tel. 0331 390117 – volontariato@comune.bustoarsizio.va.it

Sito: www.comune.bustoarsizio.va.it

BA Cuori Insieme è aperto a tutta la cittadinanza: famiglie, giovani, anziani, associazioni e curiosi.

È una giornata di festa, scoperta e solidarietà.

Vi aspettiamo con il cuore.