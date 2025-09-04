Torna BA Cuori Insieme, la grande festa del volontariato di Busto Arsizio
Un’edizione da record: quest’anno sono ben 70 le associazioni coinvolte con un ventaglio ancora più ampio di attività, tra proposte ludiche, culturali, sociali e sportive
Domenica 14 settembre torna nel cuore della città la quarta edizione di BA Cuori Insieme, la grande festa del volontariato promossa dall’Assessorato all’Inclusione Sociale e Salute del Comune di Busto Arsizio, con il supporto organizzativo di VALe20.
Un’edizione da record: quest’anno sono ben 70 le associazioni coinvolte — in crescita rispetto alle 45 – 48 iniziali — con un ventaglio ancora più ampio di attività, tra proposte ludiche, culturali, sociali e sportive.
L’iniziativa è nata con l’obiettivo di valorizzare l’impegno dei volontari, promuovere l’inclusione e rafforzare il senso di comunità cittadina, ma anche di incoraggiare il ricambio generazionale nei gruppi civici, come sottolineato dall’assessore Paola Reguzzoni: «BA Cuori Insieme è molto più di un evento… solo insieme possiamo costruire una comunità più forte, coesa e inclusiva».
Nuove esperienze per famiglie e bambini.
Piazza Trento e Trieste ospiterà un Villaggio Kids ad ingresso gratuito, con gonfiabili, giochi, laboratori e animazione pensati per il divertimento di grandi e piccini.
Da qui partirà anche la stazione del trenino gratuito, che collegherà tutte le aree tematiche nelle vie e piazze del centro.
Il cuore della manifestazione:
• 10.00 – Cerimonia di apertura in Piazza Santa Maria, con la partecipazione delle autorità cittadine;
• 11.00–13.00 e 15.00–19.00 – Stand, laboratori, attività ludico educative e performance curati dalle associazioni;
In Piazza San Giovanni: postazione informativa sul progetto Affidi; in Piazza Santa Maria: spazio dedicato ai progetti Fili Urbani;
• 13.00 – BA a Pranzo Insieme, un momento conviviale in Piazza Vittorio Emanuele II per volontari e persone assistite (con la collaborazione di Prociv Augustus);
• 17.00 – Esibizione della Belotti Band e Busto’s Got Talent Kids, spettacolo musicale per giovani talenti a cura di Diego Barbati, in Piazza Santa Maria;
• 19.00 – Chiusura con aperitivo solidale, in collaborazione con i bar del centro.
Servizi socio-sanitari e attenzione alla salute
In Piazza Vittorio Emanuele II sarà attiva una clinica mobile per visite senologiche gratuite (ecografo e mammografo), con screening refertati su prenotazione — previsti 50 70 esami durante la giornata.
Un format che unisce divertimento, informazione e comunità.
Il format consolidato si arricchisce quest’anno con nuove sorprese, ma mantiene l’essenza della festa: incontri, scoperta, condivisione e la costruzione di relazioni. «A volte la rete si crea dai caffè sotto ai gazebo», afferma l’assessore Reguzzoni — un invito a tutti,
cittadini e realtà locali, a conoscere il volontariato e a dedicare tempo, non solo risorse economiche.
Dati utili
• Data: Domenica 14 settembre 2025
• Orario: 10.00 – 19.00
• Luoghi: Piazza Santa Maria, Piazza San Giovanni, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Trento e Trieste (Villaggio Kids e partenza trenino), vie Milano, Cardinal Tosi, Cavallotti.
• Info: Assessorato all’Inclusione Sociale e Salute – tel. 0331 390117 – volontariato@comune.bustoarsizio.va.it
Sito: www.comune.bustoarsizio.va.it
BA Cuori Insieme è aperto a tutta la cittadinanza: famiglie, giovani, anziani, associazioni e curiosi.
È una giornata di festa, scoperta e solidarietà.
Vi aspettiamo con il cuore.
