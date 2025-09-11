Varese News

Torna l’Orsa Pravello Trail, con tre percorsi e una giornata per i bambini

È la decima edizione dell'evento, con una novità: la possibilità di iscriversi come squadra

monte Pravello

L’Orsa Pravello Trail sta per tornare: l’appuntamento per la decima edizioni è per sabato 27 e domenica 28 settembre.
«Un’edizione speciale, un traguardo straordinario: la decima volta in cui ci troveremo insieme, più uniti che mai, per celebrare la nostra passione per la corsa e per la natura! Tra le tante novità ci sarà la possibilità di iscriversi come squadra: tre atleti per ogni squadra perché correre è bello e farlo insieme ai propri amici è ancora meglio».

Partenza e arrivo sono previsti a Saltrio. I percorsi previsti per questa edizione saranno identici a quelli delle ultime edizioni, si passerà all’interno delle trincee del monte Orsa e Pravello, nella cave di pietra, si passerà dal lungo lago di Porto Ceresio.

Il sabato ci sarà la gara dei bambini dai 6 agli 11 anni e la giornata interamente dedicata a loro, con laboratori, giochi e attività per i ragazzi. La domenica invece le tre gare: Triassic da 30 km (con 1650 metri di dislivello positivo), Trincea da 16,5 km (950 metri) e Cave da 10 km (500 metri; anche come camminata non competitiva).

 

Pubblicato il 11 Settembre 2025
