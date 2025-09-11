Torna l’Orsa Pravello Trail, con tre percorsi e una giornata per i bambini
È la decima edizione dell'evento, con una novità: la possibilità di iscriversi come squadra
L’Orsa Pravello Trail sta per tornare: l’appuntamento per la decima edizioni è per sabato 27 e domenica 28 settembre.
«Un’edizione speciale, un traguardo straordinario: la decima volta in cui ci troveremo insieme, più uniti che mai, per celebrare la nostra passione per la corsa e per la natura! Tra le tante novità ci sarà la possibilità di iscriversi come squadra: tre atleti per ogni squadra perché correre è bello e farlo insieme ai propri amici è ancora meglio».
Partenza e arrivo sono previsti a Saltrio. I percorsi previsti per questa edizione saranno identici a quelli delle ultime edizioni, si passerà all’interno delle trincee del monte Orsa e Pravello, nella cave di pietra, si passerà dal lungo lago di Porto Ceresio.
Il sabato ci sarà la gara dei bambini dai 6 agli 11 anni e la giornata interamente dedicata a loro, con laboratori, giochi e attività per i ragazzi. La domenica invece le tre gare: Triassic da 30 km (con 1650 metri di dislivello positivo), Trincea da 16,5 km (950 metri) e Cave da 10 km (500 metri; anche come camminata non competitiva).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.