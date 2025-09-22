Torna Open Art: cinque minuti per raccontare la propria arte
Cinque minuti per raccontarsi. A Materia torna il format che porta le arti visive fuori dagli atelier e dentro il dialogo diretto con le persone
Dopo il successo della prima edizione, torna OPEN ART, il format di Materia realizzato in collaborazione con Hestetika dedicato alle arti visive che trasforma il palco in un vero e proprio open mic per artisti.
Il titolo “Cinque minuti per raccontare la tua arte: un mondo, una voce, una storia”, racchiude lo spirito dell’iniziativa: ogni artista avrà a disposizione cinque minuti per presentare al pubblico la propria ricerca, la poetica che guida il suo lavoro, il percorso che si cela dietro opere e visioni. Sul palco Marco De Crescenzo direttore di Hestetika.
Un invito esplicito a uscire dall’atelier e a condividere esperienze, linguaggi, stili e idee in uno spazio di confronto diretto, informale e inclusivo. Pittura, scultura, fotografia, installazioni, performance, video e nuove sperimentazioni: OPEN ART non pone limiti, accoglie la pluralità dei linguaggi contemporanei e dà voce alla ricchezza creativa del territorio. L’obiettivo è creare un momento di dialogo e comunità, in cui artisti e pubblico possano incontrarsi e scambiarsi punti di vista, in una cornice che rompe le distanze e mette al centro le storie personali che alimentano ogni percorso artistico.
Come partecipare
La partecipazione è gratuita. Scegli un’opera e sali sul palco di Materia.
Per partecipare come artista devi compilare il form
Per partecipare come pubblico devi iscriverti all’evento
L’appuntamento
La seconda edizione di OPEN ART si terrà giovedì 23 ottobre alle 21.00 a Materia, via Confalonieri 5 a Castronno. Un’occasione per conoscere da vicino la creatività contemporanea in tutte le sue forme, attraverso voci e racconti diretti.
