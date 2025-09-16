Tragedia sul lavoro a San Giuliano Milanese, operaio precipita dal tetto e muore
La vittima, 36 anni, stava montando alcuni pannelli solari quando è caduto. Inutile l'intervento dell'elisoccorso
Gravissimo incidente sul lavoro a San Giuliano Milanese: un operaio di 36 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. L’uomo era impegnato a montare alcuni pannelli solari sul tetto di un’azienda di via della Pace quando è scivolato e caduto nello spazio sottostante.
Secondo le prime informazioni provenienti da fonti sanitarie, a causare la caduta sarebbe stato il cedimento del tetto nel punto dove si trovava il 36enne. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso (foto di repertorio), oltre ad ambulanza, automedica e forze dell’ordine, ma l’uomo è morto sul colpo.
