Tragedia sul lavoro a San Giuliano Milanese, operaio precipita dal tetto e muore

La vittima, 36 anni, stava montando alcuni pannelli solari quando è caduto. Inutile l'intervento dell'elisoccorso

infortunio in fabbrica a Sumirago

Gravissimo incidente sul lavoro a San Giuliano Milanese: un operaio di 36 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. L’uomo era impegnato a montare alcuni pannelli solari sul tetto di un’azienda di via della Pace quando è scivolato e caduto nello spazio sottostante.

Secondo le prime informazioni provenienti da fonti sanitarie, a causare la caduta sarebbe stato il cedimento del tetto nel punto dove si trovava il 36enne. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso (foto di repertorio), oltre ad ambulanza, automedica e forze dell’ordine, ma l’uomo è morto sul colpo.

Pubblicato il 16 Settembre 2025
