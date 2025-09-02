Varese News

Sport

Tre Valli Varesine, sicurezza e logistica al centro: Renzo Oldani a La Materia del giorno

L’intervista, condotta dal nostro giornalista Damiano Franzetti serve a illustrare l’organizzazione della Tre Valli Varesine, classica ciclistica in calendario per martedì 7 ottobre

oldani franzetti

Alle ore 16 di martedì  2  settembre, va in onda in diretta la seconda puntata de “La Materia del giorno” — un nuovo programma quotidiano di VareseNews. Il protagonista è Renzo Oldani, presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda. L’intervista, condotta dal nostro giornalista Damiano Franzetti servirà a illustrare l’organizzazione della Tre Valli Varesine, classica ciclistica in calendario per martedì 7 ottobre.

Oldani approfondisce le sfide logistiche legate a viabilità, sicurezza, gestione delle squadre, accoglienza e mobilità per corridori e pubblico. Inoltre, presenterà la Gran Fondo Tre Valli Varesine (4 e 5 ottobre), che coinvolgerà oltre mille partecipanti, e l’organizzazione del Campionato Mondiale Master di ciclocross, previsto per il 28 novembre all’ippodromo delle Bettole.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.