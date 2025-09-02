Tre Valli Varesine, sicurezza e logistica al centro: Renzo Oldani a La Materia del giorno
L’intervista, condotta dal nostro giornalista Damiano Franzetti serve a illustrare l’organizzazione della Tre Valli Varesine, classica ciclistica in calendario per martedì 7 ottobre
Alle ore 16 di martedì 2 settembre, va in onda in diretta la seconda puntata de “La Materia del giorno” — un nuovo programma quotidiano di VareseNews. Il protagonista è Renzo Oldani, presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda. L’intervista, condotta dal nostro giornalista Damiano Franzetti servirà a illustrare l’organizzazione della Tre Valli Varesine, classica ciclistica in calendario per martedì 7 ottobre.
Oldani approfondisce le sfide logistiche legate a viabilità, sicurezza, gestione delle squadre, accoglienza e mobilità per corridori e pubblico. Inoltre, presenterà la Gran Fondo Tre Valli Varesine (4 e 5 ottobre), che coinvolgerà oltre mille partecipanti, e l’organizzazione del Campionato Mondiale Master di ciclocross, previsto per il 28 novembre all’ippodromo delle Bettole.
