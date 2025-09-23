Varese News

Cultura

Uccelli e Robespierre. Nuovo appuntamento in radio con La biblioteca di Materia

Alle 18,30 e in replica per tutta la settimana l'ottava puntata con Ferdinando Giaquinto e Orlando Mastrillo tra libri e musica

ferdinando giaquinto orlando mastrillo

Nuova puntata alle 18,30 di oggi, martedì, (e in replica per tutta la settimana alle 8, alle 18,30 e alle 20,30) con La biblioteca di Materia, la trasmissione di Ferdinando Giaquinto e Orlando Mastrillo che racconta i percorsi letterari tra gli oltre 2000 libri presenti nel nostro spazio libero di Varesenews.

Questa volta il nostro bibliotecario Ferdi ci accompagna tra i libri che parlano di uccelli e di dove poterli osservare anche nel nostro territorio. In coda alla trasmissione, invece, si cambia argomento con l’intervista a Raimondo Fassa, ex sindaco di Varese, nella quale ci parla del suo libro Lettere a Robespierre. Il tutto sarà accompagnato, come quasi sempre, da canzoni a tema. Non perdetevela su www.radiomateria.it.

Qui, invece, potete ascoltare le prime sei puntate del programma in podcast

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.