Uccelli e Robespierre. Nuovo appuntamento in radio con La biblioteca di Materia
Alle 18,30 e in replica per tutta la settimana l'ottava puntata con Ferdinando Giaquinto e Orlando Mastrillo tra libri e musica
Nuova puntata alle 18,30 di oggi, martedì, (e in replica per tutta la settimana alle 8, alle 18,30 e alle 20,30) con La biblioteca di Materia, la trasmissione di Ferdinando Giaquinto e Orlando Mastrillo che racconta i percorsi letterari tra gli oltre 2000 libri presenti nel nostro spazio libero di Varesenews.
Questa volta il nostro bibliotecario Ferdi ci accompagna tra i libri che parlano di uccelli e di dove poterli osservare anche nel nostro territorio. In coda alla trasmissione, invece, si cambia argomento con l’intervista a Raimondo Fassa, ex sindaco di Varese, nella quale ci parla del suo libro Lettere a Robespierre. Il tutto sarà accompagnato, come quasi sempre, da canzoni a tema. Non perdetevela su www.radiomateria.it.
Qui, invece, potete ascoltare le prime sei puntate del programma in podcast
