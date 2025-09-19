Varese News

Gallarate/Malpensa

Una giovane autrice di Sumirago debutta con il fantasy “Le leggende di Repthe”

La giovane autrice di Quinzano Alessia Savoca pubblica il suo primo romanzo fantasy, un’avventura tra magia, oscurità e ribellione per i lettori più giovani

alessia savoca

Alessia Savoca, 26 anni, di Quinzano di Sumirago, ha appena pubblicato il suo romanzo d’esordio: “Le leggende di Repthe”, un fantasy pensato per i giovani lettori che mescola magia, oscurità e ribellione. Il libro, primo capitolo di una duologia, è disponibile su Amazon in formato cartaceo con copertina flessibile e rigida.

Il romanzo racconta di un mondo spezzato, dove gli eredi degli elementi vivono nascosti. Al centro della storia ci sono due giovani protagonisti: Peter, figlio di un tiranno, e Koll, sopravvissuto a un genocidio dimenticato. I due ragazzi si ritrovano uniti da un destino che potrebbe cambiare tutto, tra avventure, misteri e un forte senso di ribellione contro l’ingiustizia.

Un mondo di magia e mistero

“Le leggende di Repthe” nasce dalla passione di Alessia Savoca per storie, mondi fantastici e magie. La giovane autrice racconta di aver sempre sognato di creare un universo in cui lettori e lettrici potessero perdersi, scoprendo insieme ai personaggi le sfide, le emozioni e la forza della resilienza.

Il libro è il primo capitolo di una duologia, che promette di approfondire ulteriormente le vicende di Peter e Koll, introducendo nuovi personaggi e misteri in un mondo sempre più complesso e affascinante.

“Le leggende di Repthe” è disponibile su Amazon. L’opera può essere letta sia in versione flessibile che rigida, rendendola accessibile a lettori di ogni età appassionati di fantasy e avventura.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.