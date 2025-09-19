Una giovane autrice di Sumirago debutta con il fantasy “Le leggende di Repthe”
La giovane autrice di Quinzano Alessia Savoca pubblica il suo primo romanzo fantasy, un’avventura tra magia, oscurità e ribellione per i lettori più giovani
Alessia Savoca, 26 anni, di Quinzano di Sumirago, ha appena pubblicato il suo romanzo d’esordio: “Le leggende di Repthe”, un fantasy pensato per i giovani lettori che mescola magia, oscurità e ribellione. Il libro, primo capitolo di una duologia, è disponibile su Amazon in formato cartaceo con copertina flessibile e rigida.
Il romanzo racconta di un mondo spezzato, dove gli eredi degli elementi vivono nascosti. Al centro della storia ci sono due giovani protagonisti: Peter, figlio di un tiranno, e Koll, sopravvissuto a un genocidio dimenticato. I due ragazzi si ritrovano uniti da un destino che potrebbe cambiare tutto, tra avventure, misteri e un forte senso di ribellione contro l’ingiustizia.
Un mondo di magia e mistero
“Le leggende di Repthe” nasce dalla passione di Alessia Savoca per storie, mondi fantastici e magie. La giovane autrice racconta di aver sempre sognato di creare un universo in cui lettori e lettrici potessero perdersi, scoprendo insieme ai personaggi le sfide, le emozioni e la forza della resilienza.
Il libro è il primo capitolo di una duologia, che promette di approfondire ulteriormente le vicende di Peter e Koll, introducendo nuovi personaggi e misteri in un mondo sempre più complesso e affascinante.
“Le leggende di Repthe” è disponibile su Amazon. L’opera può essere letta sia in versione flessibile che rigida, rendendola accessibile a lettori di ogni età appassionati di fantasy e avventura.
