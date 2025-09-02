Una passerella per raggiungere le Isole di Brissago: nuova attrazione sul Lago Maggiore

Un nuovo collegamento pedonale per vivere da vicino uno dei luoghi più suggestivi del Lago Maggiore. È la passerella realizzata per raggiungere le Isole di Brissago, meta turistica e naturalistica di grande richiamo, che presto potrà contare su un accesso inedito e spettacolare.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente le Isole, conosciute per il loro parco botanico e per la bellezza paesaggistica che le circonda. La passerella offrirà ai visitatori la possibilità di accedere all’isola a piedi, rendendo l’esperienza ancora più immersiva rispetto al tradizionale collegamento via battello.

L’Isola Piccola (anche chiamata Isola di Sant’Apollinare o Isola dei conigli) sarà aperta al pubblico grazie alla posa di una passerella galleggiante. Tutti i fine settimana compresi tra sabato 30 agosto e domenica 5 ottobre l’Isola sarà animata da concerti, spettacoli e attività adatte a ogni tipo di pubblico, potendo inoltre usufruire del servizio di ristoro presente sul posto. Durante i giorni feriali di questo periodo di apertura sono previste attività su iscrizione destinate alle scuole speciali e non.

Un’attrazione in più sul Lago Maggiore

La struttura sarà anche una nuova attrazione turistica per l’intero territorio del Verbano e del Canton Ticino. Un’opera pensata non solo come infrastruttura, ma anche come simbolo di apertura e accessibilità verso un patrimonio naturale e culturale che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

Visitabile solo in rare occasioni, l’Isola Piccola ospita un progetto dell’Istituto delle Scuole speciali del Sopraceneri – L’Isola che c’è – dove laboratori pratici permettono ai ragazzi di acquisire le necessarie competenze per integrarsi e affrontare il mondo del lavoro.

Eventi ed esperienze

L’apertura della passerella sarà accompagnata da eventi dedicati e iniziative culturali, così da trasformare l’inaugurazione in una vera e propria festa collettiva. Un momento per rafforzare il legame tra comunità locali, istituzioni e visitatori, con l’idea di fare delle Isole di Brissago un punto di riferimento ancora più centrale nel turismo del Lago Maggiore.