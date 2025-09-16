“Una strage inaccettabile”, Varese in piazza per chiedere di fermare il genocidio a Gaza
Questa sera più di 300 persone si sono trovate in piazza Monte Grappa a Varese per un presidio indetto dopo le ultime notizie giunte dalla Striscia di Gaza
Di nuovo in piazza, ancora una volta, ma questa sera con il cuore un po’ più pesante, dopo l’ulteriore tremendo attacco sferrato nella notte da Israele contro Gaza. Più di 300 persone si sono trovate in piazza Monte Grappa a Varese per un presidio indetto all’ultimo momento, dopo le ultime notizie giunta dalla Striscia. Militanti storici, associazioni, tanti ragazzi, famiglie, per chiedere che si ponga fine a questa strage insensata, che arriva dopo decenni in cui la popolazione palestinese è stata reclusa in un territorio assediato, bombardata e affamata.
Ad alternarsi al microfono tante persone, ognuna con il suo messaggio: chi con una poesia e chi con l’appello ad unirsi contro questa barbarie che non può lasciare indifferenti, altri con l’invito a boicottare in tutti i modi lo Stato di Israele ma anche chi lo sostiene e l’industria delle armi.
Durate la serata sono state annunciate diverse iniziative: presidi, marce per la Pace, e l’installazione di una tenda per la Palestina e contro la guerra nel centro di Varese. La segretaria della Camera del lavoro di Varese Stefania Filetti ha ricordato lo sciopero generale di 4 ore indetto per venerdì 19 settembre e il Comitato varesino per la Palestina ha annunciato che sarà istituito un coordinamento per unire le forze sulle varie iniziative e comunicarle nel modo più ampio.
«Gaza sta bruciando, non possiamo stare a guardare e non lo faremo – è il messaggio dei promotori della mobilitazione – Gaza deve essere libera, la Palestina deve essere libera, Israele va fermato. Non accettiamo la complicità e il silenzio dei governi, non accettiamo l’indifferenza totale dei media, non accettiamo le bugie diffuse ovunque. Per questo continueremo a scendere in piazza».
