Varano Borghi premia i suoi giovani scrittori

Il Comune di Varano Borghi premia le giovani “penne” delle sue scuole. Domenica 14 settembre alle 11:00 il Teatro comunale ospita la cerimonia conclusiva del concorso letterario “Io mi sento scrittore”, ideato dalla Commissione Cultura per promuovere la creatività tra gli alunni della Scuola primaria e della Scuola secondaria di Primo Grado.

Un concorso che racconta Varano Borghi

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura e dalla Commissione Cultura, ha coinvolto gli alunni della Scuola primaria (classi 3ª, 4ª e 5ª) e della Scuola secondaria di Primo Grado di Varano Borghi. Un concorso pensato per stimolare gli studenti a cimentarsi nella scrittura creativa, ma anche a guardare al proprio paese in un modo nuovo.

Infatti, i giovani autori hanno ambientato le loro opere a Varano Borghi, riempiendo i luoghi del paese di emozioni e nuovi significati.

«L’iniziativa – spiegano i promotori – nasce dal desiderio di promuovere la scrittura come strumento di espressione personale, stimolo alla lettura e valorizzazione della cultura locale. I partecipanti si sono cimentati nella realizzazione di racconti e poesie ambientate nel Comune di Varano Borghi, esprimendo emozioni, fantasia e senso di appartenenza. La giuria, composta da insegnanti, membri della Commissione Cultura e rappresentanti dell’Amministrazione comunale, ha selezionato i lavori più meritevoli sulla base di criteri quali originalità, coerenza, efficacia e competenza linguistica».

Premi e borse di studio

Per i vincitori del concorso sono in palio buoni da 50 euro per l’acquisto di libri e materiale scolastico. Per tutti gli studenti che hanno partecipato è invece previsto un attestato ufficiale di partecipazione.

Durante la cerimonia, vengono inoltre conferite delle borse di studio da 150 euro agli studenti residenti a Varano Borghi, che si sono licenziati con merito nell’anno scolastico 2024/2025 dalla scuola secondaria di primo grado e dalla scuola secondaria di secondo grado.

Svelato il Museo diffuso di Varano Borghi

In occasione della premiazione, verranno rivelate ufficialmente le visite guidate al Museo diffuso di Varano Borghi, in partenza a settembre grazie ai volontari che accompagneranno i visitatori fornendo loro informazioni sulla storia e l’arte che si può osservare passeggiando in paese. L’articolo con tutti i dettagli