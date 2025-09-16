Varese, la città narrata: celebrazione dei 100 anni della Cooperativa di Capolago

Continua il progetto “La Città Narrata”, promosso da APS ParteNo – Trame Comuni, in partenariato con il Comune di Varese, che celebra la storia dei quartieri varesini attraverso il teatro popolare. Domenica 21 settembre 2025, alle ore 15:00, il Circolo di Capolago (Via Fe’ 21, Varese) ospiterà lo spettacolo teatrale di comunità “Una storia. I miei primi cento anni”, in occasione del centenario della Cooperativa di Consumo tra Operai e Contadini di Capolago.

Lo spettacolo ripercorrerà la storia del rione attraverso una narrazione corale che unisce testimonianze, ricordi e frammenti di vita quotidiana. Un’opportunità unica per rivivere la memoria storica di un luogo che, dal suo fondarsi nei primi decenni del Novecento, ha attraversato i momenti più significativi della storia locale: dalle guerre, alle trasformazioni sociali, fino ai cambiamenti politici, rimanendo sempre un punto di riferimento per la comunità.

A portare in scena le voci del passato e del presente saranno gli attori Andrea Minidio, Laura Malnati e Michele Todisco, accompagnati dalla Banda Musicale Giuseppe Verdi di Capolago, che anch’essa festeggia il centenario della sua fondazione.

L’iniziativa fa parte del ciclo “La Città Narrata – Storie, voci, cortili, memorie”, che, attraverso il teatro popolare, valorizza la memoria orale dei quartieri varesini, permettendo ai cittadini di riscoprire la storia del proprio territorio. Il Circolo di Capolago, non solo un luogo di ritrovo, ma anche simbolo della storia collettiva di una comunità che, tra operai, contadini e pescatori, ha scritto la propria identità.

Questo evento è anche un’occasione per festeggiare insieme un secolo di vita della Cooperativa di Capolago, un simbolo di impegno sociale e solidarietà.

Partner e sostenitori dell’evento includono realtà locali e culturali come Varese Nascosta, I Santambrogini, la Banda Musicale Giuseppe Verdi di Capolago, Cooperativa Capolago e COOPUF.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, e rappresenta un’importante occasione per condividere la memoria collettiva e celebrare insieme un secolo di storia cooperativa. Non perdere l’opportunità di partecipare a una giornata che racconta il cuore pulsante di una delle realtà storiche di Varese.

Informazioni:

Luogo: Circolo di Capolago, Via Fe’ 21, Varese

Data e ora: Domenica 21 settembre 2025, ore 15:00

Evento: Spettacolo teatrale di comunità – “Una storia. I miei primi cento anni”