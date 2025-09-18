Vergiate apre l’anno oratoriano e accoglie don Riccardo Borsani

Domenica 28 settembre la Comunità Pastorale Madre Teresa e San Giacomo dà avvio al nuovo anno oratoriano e saluta il nuovo vicario parrocchiale

Domenica 28 settembre la Comunità Pastorale Madre Teresa e San Giacomo di Vergiate darà il via ufficiale all’anno oratoriano con la tradizionale festa. Un momento di condivisione e di gioia che quest’anno avrà un significato ancora più speciale per la comunità.

Per l’occasione, infatti, sarà accolto ufficialmente don Riccardo Borsani, nuovo vicario parrocchiale. Il giovane sacerdote, originario di Parabiago e ordinato lo scorso giugno, è già presente da qualche mese in oratorio e in parrocchia, ma la prossima domenica vivrà il momento di insediamento ufficiale insieme ai fedeli.

La giornata inizierà alle 11.15 con la celebrazione della messa. Seguiranno il pranzo in oratorio e, nel pomeriggio, giochi e attività pensate per i bambini, a suggellare la vocazione educativa dell’oratorio come luogo di incontro e crescita.

Don Borsani subentra a don Alessandro Marinoni che, dopo cinque anni a Vergiate, è stato destinato alle parrocchie di Valveddasca e Valdumentina, lasciando un segno profondo nella comunità che ora si prepara a una nuova tappa del proprio cammino pastorale.