Varese News

Tempo Libero

Vergiate

Vergiate apre l’anno oratoriano e accoglie don Riccardo Borsani

Domenica 28 settembre la Comunità Pastorale Madre Teresa e San Giacomo dà avvio al nuovo anno oratoriano e saluta il nuovo vicario parrocchiale

L’oratorio estivo di Vergiate parte il 12 giugno e compie 40 anni di attività
Sagre, Fiere e Feste

28 Settembre 2025 - 29 Settembre 2025

Domenica 28 settembre la Comunità Pastorale Madre Teresa e San Giacomo di Vergiate darà il via ufficiale all’anno oratoriano con la tradizionale festa. Un momento di condivisione e di gioia che quest’anno avrà un significato ancora più speciale per la comunità.

Per l’occasione, infatti, sarà accolto ufficialmente don Riccardo Borsani, nuovo vicario parrocchiale. Il giovane sacerdote, originario di Parabiago e ordinato lo scorso giugno, è già presente da qualche mese in oratorio e in parrocchia, ma la prossima domenica vivrà il momento di insediamento ufficiale insieme ai fedeli.

La giornata inizierà alle 11.15 con la celebrazione della messa. Seguiranno il pranzo in oratorio e, nel pomeriggio, giochi e attività pensate per i bambini, a suggellare la vocazione educativa dell’oratorio come luogo di incontro e crescita.

Don Borsani subentra a don Alessandro Marinoni che, dopo cinque anni a Vergiate, è stato destinato alle parrocchie di Valveddasca e Valdumentina, lasciando un segno profondo nella comunità che ora si prepara a una nuova tappa del proprio cammino pastorale.

18 Settembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.