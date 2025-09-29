Varese News

Verifiche della Finanza ai distributori di carburanti, multe per oltre 12 mila euro in provincia di Varese

I controlli sono stati effettuati dai militari della guardia di Finanza dei Gruppi di Varese e Busto Arsizio e dalle Compagnie di Gallarate, Luino, Gaggiolo e Saronno, con il supporto della Camera di Commercio di Varese

Controlli e verifiche della Finanza ai distributori di benzina e gasolio in diversi centri della provincia di Varese. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese ha intensificato l’attività sui distributori stradali di carburante presenti sul territorio, nell’ambito di un piano coordinato che ha coinvolto tutti i Reparti dipendenti. Obiettivo: garantire trasparenza, concorrenza leale e tutela dei consumatori.

Le verifiche, condotte dai militari dei Gruppi di Varese e Busto Arsizio e dalle Compagnie di Gallarate, Luino, Gaggiolo e Saronno, con il supporto della Camera di Commercio di Varese, si sono concentrate sulla corretta erogazione dei carburanti, sulla qualità dei prodotti e sulla trasparenza dei prezzi applicati.

Sono stati controllati undici impianti in diversi comuni della provincia, tra cui Varese, Morazzone, Barasso, Busto Arsizio, Castellanza, Laveno Mombello, Castelseprio, Gallarate e Saronno. In otto casi sono emerse irregolarità: un distributore non risultava registrato sul portale ministeriale “Osservaprezzi”; tre non esponevano in maniera visibile i prezzi dalla carreggiata; altri tre non avevano comunicato correttamente i prezzi al Ministero.

Complessivamente, le violazioni accertate hanno portato a sanzioni per oltre 12.800 euro. L’attività di monitoraggio, fanno sapere dalla Finanza, proseguirà anche nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle norme e la piena tutela degli utenti.

Pubblicato il 29 Settembre 2025
