A Gallarate un pomeriggio per conoscere le manovre salvavita

In occasione della Settimana Viva! e del World Restart a Heart Day 2025, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Gallarate organizza un pomeriggio dedicato alla diffusione delle manovre salvavita e alla promozione della salute cardiovascolare, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di saper intervenire in caso di arresto cardiaco.

L’evento, intitolato “Giornata mondiale della BLS”, si terrà sabato 18 ottobre 2025, dalle 15:30 alle 17:00, alla sede Cri di Gallarate (Via XXIV Maggio, 24).

Il programma dell’iniziativa

Ore 15:30 – Sala Solferino

Accoglienza e dimostrazione pratica di Basic Life Support (BLS), a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Ore 16:00 – Sala Ginevra

“Stile di vita e prevenzione cardiovascolare: quando la salute in tavola fa la differenza”,

a cura della Dott.ssa Rachele Aspesi, farmacista specializzata in educazione alimentare funzionale.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione concreta per imparare gesti semplici ma fondamentali che possono salvare una vita.

I posti sono limitati (massimo 50 partecipanti).

Prenotazione obbligatoria tramite modulo online, qui.

“L’iniziativa si inserisce nel quadro nazionale della Settimana Viva! (13–19 ottobre 2025), promossa da IRC – Italian Resuscitation Council, alla quale la Croce Rossa Italiana aderisce insieme all’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà). L’obiettivo è diffondere la cultura della rianimazione cardiopolmonare e della prevenzione, per rendere ogni cittadino più consapevole e pronto a intervenire in caso di emergenza”.