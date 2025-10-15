A Gavirate i cittadini raccolgono 242 firme per chiedere più sicurezza nella zona commerciale di Fignano
I residenti chiedono equilibrio tra il diritto al riposo e la socialità: “non criminalizziamo i giovani, ma servono regole e rispetto”
Un gruppo di residenti della zona di Fignano, a Gavirate, ha deciso di far sentire la propria voce. Dopo segnalazioni, colloqui e solleciti definiti “inascoltati”, ha promosso una raccolta firme per chiedere misure concrete per la sicurezza nell’area del parco commerciale e nel parcheggio pubblico di fronte alle scuole medie.
Sono 242 i cittadini che hanno sottoscritto il documento, già trasmesso al Sindaco di Gavirate, al Prefetto e al Comandante della Caserma dei Carabinieri. Un’azione che nasce dal disagio vissuto quotidianamente e ancor più nelle ore notturne da chi vive nei pressi di quella zona.
«Auto e moto sfrecciano come in un circuito»
Nel testo dell’appello, i cittadini denunciano una situazione ormai cronicizzata: rumori molesti durante la notte, auto e moto che sfrecciano nonostante i divieti, atti di inciviltà e vandalismo, microcriminalità e perfino episodi di spaccio e bullismo. «I parcheggi – si legge nel testo – si trasformano in circuiti di gara e in discariche a cielo aperto».
I promotori tengono a chiarire che non si tratta di un’accusa verso i giovani, ma della richiesta di un equilibrio tra svago e rispetto delle regole.
Quattro proposte per cambiare la situazione
Nel documento, i cittadini non si limitano alla denuncia ma avanzano anche proposte concrete all’amministrazione comunale: accordo tra Comune e aziende del parco commerciale per garantire la vigilanza notturna nei parcheggi; chiusura dei parcheggi pubblici in orario serale, con accesso limitato solo ai clienti del McDonald’s Drive tramite convalida dello scontrino; presenza della polizia locale anche di sera, eventualmente in collaborazione con i carabinieri; installazione di un sistema di videosorveglianza.
Un appello alla responsabilità del Comune
L’auspicio dei cittadini è che l’amministrazione, e in particolare il Sindaco, che nel mandato precedente ricopriva il ruolo di vice, dia risposte concrete e in tempi certi: «Non è solo una firma per denunciare una situazione – concludono – ma un invito al dialogo, con proposte ragionate per tornare alla normalità».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.