A Laveno Mombello cambia la viabilità attorno alla Fondazione Bassani
Da mercoledì 8 ottobre entreranno in vigore nuove disposizioni per la circolazione stradale nelle vie attorno alla Fondazione Menotti Bassani
Da mercoledì 8 ottobre entreranno in vigore nuove disposizioni per la circolazione stradale nelle vie attorno alla Fondazione Menotti Bassani.
Le modifiche riguardano in particolare le vie Brianza e Bassani, che diventano parzialmente a senso unico. Contestualmente, la velocità massima consentita nell’area sarà ridotta a 30 km/h.
La decisione è stata adottata dal Comune in accordo con la direzione della RSA, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza in una zona interessata da un traffico crescente, legato sia alla struttura sia al nuovo Ospedale di Comunità.
Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione alla nuova segnaletica stradale.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.