A Laveno Mombello cambia la viabilità attorno alla Fondazione Bassani

Da mercoledì 8 ottobre entreranno in vigore nuove disposizioni per la circolazione stradale nelle vie attorno alla Fondazione Menotti Bassani.

Le modifiche riguardano in particolare le vie Brianza e Bassani, che diventano parzialmente a senso unico. Contestualmente, la velocità massima consentita nell’area sarà ridotta a 30 km/h.

La decisione è stata adottata dal Comune in accordo con la direzione della RSA, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza in una zona interessata da un traffico crescente, legato sia alla struttura sia al nuovo Ospedale di Comunità.

Gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione alla nuova segnaletica stradale.