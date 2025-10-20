Un’opportunità concreta per chi cerca lavoro e per le aziende del territorio: torna a Laveno Mombello il “Job Day del Lago Maggiore”, una giornata interamente dedicata ai colloqui di selezione. L’evento, organizzato dai Centri per l’impiego di Laveno Mombello e di Luino in collaborazione con l’Agenzia Umana, si terrà giovedì 23 ottobre 2025 presso la prestigiosa Villa Frua (Via Roma 16/A), sede del Comune di Laveno Mombello.

La manifestazione si svolgerà con orario continuato, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. L’obiettivo è chiaro: facilitare l’incontro diretto tra disoccupati, persone in cerca di nuove sfide professionali e i datori di lavoro del territorio, offrendo risposte concrete alle esigenze occupazionali.

Profili ricercati e aziende coinvolte

Saranno numerosi e vari i profili professionali ricercati da aziende locali di piccola, media e grande dimensione. Tra le figure più richieste si annoverano: addette/i alla produzione, magazziniere/i, impiegate/i amministrativi, geometre/i, posatrici/posatori, serramentiste/i, elettriciste/i e ingegnere/i. Particolare attenzione sarà data ai settori dell’edilizia e delle costruzioni in legno, con la partecipazione diretta di due importanti Aziende locali.

Il Job Day è pensato per essere inclusivo: ci saranno infatti opportunità di lavoro anche per le persone con disabilità.

Colloqui, laboratori e mobilità internazionale

Durante la giornata, i partecipanti potranno consegnare il proprio Curriculum Vitae aggiornato e sostenere colloqui di lavoro con gli operatori dei Centri per l’Impiego e dell’Agenzia Umana.

Inoltre, i candidati potranno, previa iscrizione, prendere parte a laboratori/seminari pensati per affinare le proprie tecniche di ricerca di lavoro e ottenere suggerimenti utili. I giovani interessati a esperienze fuori dai confini nazionali avranno a disposizione anche uno sportello dedicato alla mobilità all’estero.

Come partecipare

La partecipazione al Job Day è su prenotazione. I cittadini interessati dovranno accedere al form di iscrizione online e registrarsi entro e non oltre mercoledì 22 ottobre 2025 al link: https://forms.office.com/e/PGds5Jzs9Q?origin=lprLink.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Laveno all’indirizzo mail presel.cpilaveno@provincia.va.it, indicando nell’oggetto “JOB DAY”, o telefonare al numero 0332/666329.