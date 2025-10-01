A Laveno si corre con la Sprintz Running

NOTIZIARIO UISP del 1° ottobre 2025

PODISMO – Quarta edizione della 10 SPRInTZ di Laveno

.

Domenica 12 ottobre si terrà la quarta edizione della “10 SPRInTZ a Laveno”, la manifestazione podistica organizzata da ASD SPRInTZ Running Laveno, affiliata Uisp, appuntamento ormai tradizionale per tutti gli sportivi della Provincia.

Atleti, amatori e semplici appassionati si potranno cimentare su due diverse distanze: la gara da 10km, su percorso pianeggiante, ideale per chi vuole esprimersi al massimo delle sue possibilità e la Corsa/Camminata di 5km, adatta sia ai runner che ai camminatori.

Start previsto per le 8:45. Partenza da via Gaggetto. primo tratto nel centro di Laveno, con percorso panoramico sul lungolago, per poi imboccare la pista ciclabile. L’evento è patrocinato dal Comune di Laveno Mombello e gode del sostegno di sponsor locali. Tutti i partecipanti potranno brindare a fine corsa con uno spritz “zero”, medaglia commemorativa per tutti ed esclusivo gadget per i primi 200 iscritti alla 10km; premi per i migliori classificati (femminili e maschili) e per le società più numerose.

Iscrizioni su ENDU a QUESTO LINK , oppure di persona sabato 11 ottobre (16.00/19.00) in p.zza Caduti del lavoro o domenica 12 ottobre, dalle 7.30, in zona partenza – via Gaggetto.

CENA AL BUIO – Un viaggio oltre lo sguardo

Chi ha detto che la realtà si limita a ciò che vediamo? Preparati ad abbandonare la vista e a intraprendere un viaggio sensoriale che risveglierà ogni tua percezione. Ti aspetta una serata indimenticabile dove gusto, tatto e olfatto prenderanno il comando, rivelando sapori e consistenze che la luce aveva sempre nascosto.

Scoprirai come l’assenza visiva non sia una privazione, ma un’opportunità per accendere i sensi e aprire la mente a nuove dimensioni di percezione. I Ciechi e Ipovedenti sportivi Varesini (affiliati alla Uisp) ti invitano a partecipare alla loro “Cena inclusiva senza vista”, un’esperienza straordinaria che unisce l’avventura culinaria con un profondo momento di empatia e scoperta. Sarà un’immersione completa nel mondo della disabilità visiva, un’occasione unica per sensibilizzare e vivere la realtà con occhi — o meglio, sensi — diversi.

Segna la data: l’appuntamento è fissato per il 10 ottobre, alle ore 19:45, nei locali della mensa FuoriContesto di via Dunant. Per assicurarti un posto a questo viaggio emozionale, è indispensabile

prenotare entro il 6 ottobre contattando Antonella al numero 347 312 9605. Non si vede solo con gli occhi: sei pronto a sentire con l’anima?

DANZA – Cassano Magnago, la danza racconta il cinema

L’associazione Anemos Italia ODV, realtà impegnata nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e alla violenza di genere, presenta lo spettacolo “Vision on Stage – La danza racconta il cinema”, in collaborazione con Backstage Studio di Barasso, società sportiva affiliata a Uisp.

L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre alle ore 15:00, nel Teatro Giovanni XXIII di Cassano Magnago in Piazza San Giulio 1.

“Vision on stage” è un viaggio tra i titoli più iconici del cinema musicale e delle serie TV che ci hanno fatto cantare, sognare, ballare. I ragazzi del Backstage Studio, attraverso il linguaggio della danza,

porteranno sul palco ciò che potremmo trovare nella home di una piattaforma streaming, un contenitore immaginario in cui ogni titolo scelto racconta un’emozione, un ricordo, una parte di noi. L’evento rientra nelle iniziative di Anemos Italia, che utilizza arte, cultura e creatività come strumenti di sensibilizzazione e di educazione collettiva, per diffondere messaggi di rispetto, parità e non violenza.

Modalità di ingresso: ad offerta, con contributo minimo di euro 10,00. Il ricavato sarà destinato a sostenere i progetti educativi e culturali dell’associazione.