A Malnate “L’Altro Halloween”: festa e solidarietà in piazza

Una festa per grandi e piccoli, con fiabe, musica e dolci, ma anche un gesto di attenzione verso le persone fragili della comunità

Un pomeriggio di festa e solidarietà. È questo lo spirito de “L’Altro Halloween”, l’iniziativa in programma giovedì 31 ottobre in piazza delle Tessitrici a Malnate, promossa dal Comitato Solidarietà Malnatese con la collaborazione dell’assessorato alle Culture, della Pro Loco, di Nati per Leggere, Le Buone Pratiche, Malnate.org e Capatosta.

Dalle 14.30 inizierà la raccolta di generi di prima necessità – riso, pasta, pelati, olio, zucchero e altri alimenti – destinati alle famiglie in difficoltà. Un gesto di solidarietà che affianca il momento di festa.

Dalle 16, la piazza si trasformerà in un grande spazio dedicato ai più piccoli, con fiabe, musica, dolcetti e trucca-bimbi, in un clima di allegria e condivisione.

«L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – vuole significare il valore dello stare insieme in allegria senza dimenticare le difficoltà che alcune persone si trovano ad affrontare durante la loro vita. Ringraziamo anticipatamente chi aderirà contribuendo alla raccolta».