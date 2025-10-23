Varese News

A Radiorizzonti intervista con il direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Saronno

Il dottor Michele Mitaritonno sarà intervistato sabato 26 ottobre alle 10,30 per la trasmissione "Dalla parte del cittadino". Replica alle 19.10

Sabato 25 ottobre alle 10,30 andrà in onda su Radiorizzonti una nuova puntata della trasmissione “Dalla parte del cittadino”, lo spazio radiofonico dedicato all’informazione di servizio e all’approfondimento su temi di interesse pubblico.

Ospite dell’appuntamento sarà il dottor Michele Mitaritonno, dal maggio 2021 direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Saronno, che interverrà per raccontare la realtà dell’emergenza-urgenza nel territorio, tra criticità, progetti e quotidianità operativa.

La puntata offrirà ai radioascoltatori l’occasione di conoscere da vicino il funzionamento di un servizio fondamentale come il Pronto Soccorso, soprattutto in un periodo in cui la pressione sulle strutture sanitarie è costante e crescente.

«L’obiettivo è informare i cittadini e rispondere alle domande più frequenti – spiegano da Radiorizzonti – dando voce a chi lavora ogni giorno nei reparti chiave della sanità pubblica».

Per chi non potrà seguire la trasmissione in diretta, sarà possibile ascoltare la replica alle 19.10 dello stesso giorno. Come sempre, la trasmissione sarà disponibile anche online sui canali ufficiali dell’emittente.

Michele Mitaritonno nominato direttore del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Saronno

23 Ottobre 2025
