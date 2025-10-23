A Radiorizzonti intervista con il direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Saronno
Il dottor Michele Mitaritonno sarà intervistato sabato 26 ottobre alle 10,30 per la trasmissione "Dalla parte del cittadino". Replica alle 19.10
Sabato 25 ottobre alle 10,30 andrà in onda su Radiorizzonti una nuova puntata della trasmissione “Dalla parte del cittadino”, lo spazio radiofonico dedicato all’informazione di servizio e all’approfondimento su temi di interesse pubblico.
Ospite dell’appuntamento sarà il dottor Michele Mitaritonno, dal maggio 2021 direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Saronno, che interverrà per raccontare la realtà dell’emergenza-urgenza nel territorio, tra criticità, progetti e quotidianità operativa.
La puntata offrirà ai radioascoltatori l’occasione di conoscere da vicino il funzionamento di un servizio fondamentale come il Pronto Soccorso, soprattutto in un periodo in cui la pressione sulle strutture sanitarie è costante e crescente.
«L’obiettivo è informare i cittadini e rispondere alle domande più frequenti – spiegano da Radiorizzonti – dando voce a chi lavora ogni giorno nei reparti chiave della sanità pubblica».
Per chi non potrà seguire la trasmissione in diretta, sarà possibile ascoltare la replica alle 19.10 dello stesso giorno. Come sempre, la trasmissione sarà disponibile anche online sui canali ufficiali dell’emittente.
Michele Mitaritonno nominato direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Saronno
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.