Varese News

Gallarate/Malpensa

A Samarate presentazione di “Vittima finale” con aperitivo in giallo

Nuovo appuntamento con i libri promosso da Samarate Loves Books, venerdì 17 ottobre

Vittima Finale Francesco De Palo giallo

Nuovo appuntamento con i libri promosso da Samarate Loves Books: venerdì 17 ottobre, alle ore 19 al caffè “I portici”, via Verdi 27 a Samarate, si terrà la presentazione del nuovo giallo di Francesco De Palo, “Vittima finale” (Impremix Edizioni), ultimo capitolo della “trilogia della vittima” nata nel 2022 con “Vittima perfetta” e proseguita l’anno successivo con “Doppia vittima”.

L’autore sarà intervistato da Consuelo Sozzi per raccontare la nuova indagine che vede impegnato il commissario (e maratoneta) Vito Tarantino insieme alla sua Banda nella soluzione di un caso per lui molto complicato, la cui soluzione rischia di mettere fine alla sua carriera (e alla sua reputazione) di poliziotto stimato da tutti. Forse l’ultima indagine del commissario.

La serata proseguirà con un aperitivo “in giallo”: tutti i partecipanti, infatti, sono invitati a indossare qualcosa di giallo, in onore di un genere letterario che raccoglie sempre maggior successo tra i lettori e le lettrici.

L’ingresso è libero e chi volesse fermarsi per l’aperitivo dovrà prenotarsi al 339 3430412.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.