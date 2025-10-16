A Samarate presentazione di “Vittima finale” con aperitivo in giallo

Nuovo appuntamento con i libri promosso da Samarate Loves Books: venerdì 17 ottobre, alle ore 19 al caffè “I portici”, via Verdi 27 a Samarate, si terrà la presentazione del nuovo giallo di Francesco De Palo, “Vittima finale” (Impremix Edizioni), ultimo capitolo della “trilogia della vittima” nata nel 2022 con “Vittima perfetta” e proseguita l’anno successivo con “Doppia vittima”.

L’autore sarà intervistato da Consuelo Sozzi per raccontare la nuova indagine che vede impegnato il commissario (e maratoneta) Vito Tarantino insieme alla sua Banda nella soluzione di un caso per lui molto complicato, la cui soluzione rischia di mettere fine alla sua carriera (e alla sua reputazione) di poliziotto stimato da tutti. Forse l’ultima indagine del commissario.

La serata proseguirà con un aperitivo “in giallo”: tutti i partecipanti, infatti, sono invitati a indossare qualcosa di giallo, in onore di un genere letterario che raccoglie sempre maggior successo tra i lettori e le lettrici.

L’ingresso è libero e chi volesse fermarsi per l’aperitivo dovrà prenotarsi al 339 3430412.