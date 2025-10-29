A Varese donato un defibrillatore alla Prefettura: “Un apparato salvavita per chi serve la Nazione”

Si è tenuta questa mattina, mercoledì 29 ottobre 2025, presso la sede distaccata della Prefettura di Varese in via Frattini 1, la cerimonia di donazione di un defibrillatore automatico esterno (DAE). Lo strumento salvavita è stato destinato all’Area IV, “Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione”.

L’iniziativa è stata promossa dall’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia (U.N.C.I.), associazione di promozione sociale che riunisce gli insigniti e i simpatizzanti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.). L’associazione, fondata nel 1980 e presente a Varese con una sezione provinciale dal 2014, si dedica alla promozione dei valori solidali della Repubblica.

La scelta, condivisa con il Prefetto, di posizionare il DAE in un ufficio operativo e di particolare delicatezza sociale, ha sottolineato l’impegno congiunto dello Stato e dell’Associazione nel fornire supporto e tutela ai cittadini.

Durante la cerimonia è stato posizionato a parete lo strumento e sottoscritto il verbale di donazione: è stata poi scoperta una targa commemorativa con la dedica “Un apparato salva vita per ringraziare Tutti ed Ognuno di Voi che servite la nostra Nazione”.

La frase ha voluto esprimere la profonda stima e l’apprezzamento dell’U.N.C.I. per il quotidiano e spesso delicato lavoro svolto dal personale della Prefettura al servizio della Repubblica Italiana. Alla cerimonia hanno partecipato il Prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello, e il Presidente dell’U.N.C.I. – Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, Sezione di Varese, Danilo Francesco Guerini Rocco.​​​​​​​​​​​​​​​​