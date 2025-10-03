A Varese nuovi arrivi in questura, rinforzate Volanti e Anticrimine
Da oggi andranno a rinforzare l’Ufficio Volanti e la Divisione Anticrimine. Vantano già una diversificata esperienza. Una nuova agente al commissariato di Gallarate
Il questore di Varese Carlo Mazza ha accolto giovedì i tre nuovi ispettori della polizia di Stato assegnati alla questura di Varese e che da oggi andranno a rinforzare l’ufficio Volanti e la divisione Anticrimine. «Vantano già una diversificata esperienza all’interno della nostra Amministrazione, provenendo rispettivamente dalle Questure di Sassari, Aosta e dal Reparto Mobile di Catania», spiegano da piazza Libertà.
Il questore ha sottolineato la valenza strategica del loro incarico unitamente alle responsabilità derivanti dalle mansioni che andranno a ricoprire ed alla doverosa attenzione da rivolgere ai cittadini in qualunque contesto si trovino ad operare. Al commissariato di Gallarate, invece, è stata assegnata l’agente Francesca Peloso, figlia d’arte visto che si ritrova a prestare servizio al fianco del padre, l’ispettore Richard Peloso, da anni responsabile del Settore Polizia Amministrativa e dell’Immigrazione nonché punto di riferimento per tutti i colleghi del Commissariato.
Francesca, pur operando in un ambito diverso e più direttamente legato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati, rappresenta idealmente la nuova generazione di poliziotti che porta avanti i valori di dedizione, senso del dovere e spirito di servizio già incarnati dal padre. Ai nuovi arrivati vanno gli auguri di buon lavoro dal Questore e da tutti i poliziotti della Provincia di Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.