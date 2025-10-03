A Varese nuovi arrivi in questura, rinforzate Volanti e Anticrimine

Il questore di Varese Carlo Mazza ha accolto giovedì i tre nuovi ispettori della polizia di Stato assegnati alla questura di Varese e che da oggi andranno a rinforzare l’ufficio Volanti e la divisione Anticrimine. «Vantano già una diversificata esperienza all’interno della nostra Amministrazione, provenendo rispettivamente dalle Questure di Sassari, Aosta e dal Reparto Mobile di Catania», spiegano da piazza Libertà.

Il questore ha sottolineato la valenza strategica del loro incarico unitamente alle responsabilità derivanti dalle mansioni che andranno a ricoprire ed alla doverosa attenzione da rivolgere ai cittadini in qualunque contesto si trovino ad operare. Al commissariato di Gallarate, invece, è stata assegnata l’agente Francesca Peloso, figlia d’arte visto che si ritrova a prestare servizio al fianco del padre, l’ispettore Richard Peloso, da anni responsabile del Settore Polizia Amministrativa e dell’Immigrazione nonché punto di riferimento per tutti i colleghi del Commissariato.

Francesca, pur operando in un ambito diverso e più direttamente legato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati, rappresenta idealmente la nuova generazione di poliziotti che porta avanti i valori di dedizione, senso del dovere e spirito di servizio già incarnati dal padre. Ai nuovi arrivati vanno gli auguri di buon lavoro dal Questore e da tutti i poliziotti della Provincia di Varese.