A8 Milano-Varese: chiusure notturne tra Gallarate, Castellanza e Busto Arsizio per lavori e manutenzioni

Le chiusure riguarderanno in particolare lo svincolo di Gallarate, il tratto tra Castellanza e Busto Arsizio e lo svincolo di Busto Arsizio

Saranno diverse e distribuite su più notti le chiusure previste lungo l’autostrada A8 Milano-Varese a fine ottobre, per consentire interventi di manutenzione, pavimentazione e riqualificazione delle barriere di sicurezza e antirumore. Le chiusure riguarderanno in particolare lo svincolo di Gallarate, il tratto tra Castellanza e Busto Arsizio e lo svincolo di Busto Arsizio.

Uscita Gallarate chiusa due notti

Nel dettaglio, l’uscita di Gallarate sarà interdetta al traffico per chi proviene da Varese e dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico: dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, per la sostituzione delle barriere di sicurezza; dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre, per ispezioni e manutenzione delle barriere antirumore

Chiusure tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese

Altri disagi sono previsti lungo il tratto Castellanza–Busto Arsizio, in direzione Varese, per lavori di pavimentazione e riqualifica delle barriere antirumore. Il tratto sarà chiuso: nelle notti di lunedì 27 e martedì 28 ottobre (22:00-5:00); dalle 22:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 ottobre. In queste date sarà inoltre inaccessibile l’entrata allo svincolo di Castellanza in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

Pubblicato il 24 Ottobre 2025
