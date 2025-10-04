Varese News

A8 Milano-Varese: per gara ciclistica chiusa l’uscita di Buguggiate e Gazzada

La comunicazione di Autostrade per l'Italia per consentire il passaggio della 104esima gara ciclistica "Coppa Tre Valli Varesine"

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire il passaggio della 104esima gara ciclistica “Coppa Tre Valli Varesine”, con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese, che si svolgerà martedì 7 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Buguggiate e di Gazzada, per chi proviene da Milano e da Varese, dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 12:00 alle 13:00 e comunque fino a cessate esigenze. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castronno, al km 40+100.

Pubblicato il 04 Ottobre 2025
