A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusure notturne agli svincoli di Saronno e Lomazzo Sud per lavori di pavimentazione

Le chiusure notturne degli svincoli necessarie per consentire interventi di pavimentazione

lavori autostrada notte

Autostrade per l’Italia comunica che, per consentire interventi di pavimentazione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno necessarie alcune chiusure notturne degli svincoli di Saronno e Lomazzo Sud.

Nel dettaglio:

  • Dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

    • Alternative consigliate: verso Lainate entrare a Origgio Uboldo, verso Chiasso a Turate.

  • Dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo Sud, in entrata verso Lainate.

    • Alternativa consigliata: entrare allo svincolo di Turate.

  • Nelle notti di mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, sempre nella fascia oraria 21:00–5:00, tornerà a essere chiuso lo svincolo di Saronno in entrata in entrambe le direzioni.

    • Alternative consigliate: verso Lainate entrare a Origgio Uboldo, verso Chiasso a Turate.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare per tempo i propri spostamenti, in considerazione dei possibili rallentamenti.

Pubblicato il 24 Ottobre 2025
