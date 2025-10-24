A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusure notturne agli svincoli di Saronno e Lomazzo Sud per lavori di pavimentazione
Le chiusure notturne degli svincoli necessarie per consentire interventi di pavimentazione
Autostrade per l’Italia comunica che, per consentire interventi di pavimentazione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno necessarie alcune chiusure notturne degli svincoli di Saronno e Lomazzo Sud.
Nel dettaglio:
-
Dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
-
Alternative consigliate: verso Lainate entrare a Origgio Uboldo, verso Chiasso a Turate.
-
-
Dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo Sud, in entrata verso Lainate.
-
Alternativa consigliata: entrare allo svincolo di Turate.
-
-
Nelle notti di mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, sempre nella fascia oraria 21:00–5:00, tornerà a essere chiuso lo svincolo di Saronno in entrata in entrambe le direzioni.
-
Alternative consigliate: verso Lainate entrare a Origgio Uboldo, verso Chiasso a Turate.
-
Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare per tempo i propri spostamenti, in considerazione dei possibili rallentamenti.
