Addio a Giovanni Coni, volto noto dello scoutismo a Varese

I funerali saranno celebrati martedì 28 ottobre nella chiesa di Bobbiate alle ore 14

Generico 27 Oct 2025

Varese dice addio a Giovanni Coni, volto conosciutissimo in città per i suoi legami con il mondo dello scoutismo soprattutto, ma anche dell’associazionismo e del volontariato.

Noto veterinario, classe 1969, aveva compiuto 56 anni il giorno prima di morire, domenica 26 ottobre.

Lascia la moglie Debora e quattro figlie, Maria Chiara, Elisa, Martina e Silvia. I funerali saranno celebrati martedì 28 ottobre nella chiesa di Bobbiate alle ore 14.

Pubblicato il 27 Ottobre 2025
