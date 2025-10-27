Addio a Giovanni Coni, volto noto dello scoutismo a Varese
I funerali saranno celebrati martedì 28 ottobre nella chiesa di Bobbiate alle ore 14
Varese dice addio a Giovanni Coni, volto conosciutissimo in città per i suoi legami con il mondo dello scoutismo soprattutto, ma anche dell’associazionismo e del volontariato.
Noto veterinario, classe 1969, aveva compiuto 56 anni il giorno prima di morire, domenica 26 ottobre.
Lascia la moglie Debora e quattro figlie, Maria Chiara, Elisa, Martina e Silvia. I funerali saranno celebrati martedì 28 ottobre nella chiesa di Bobbiate alle ore 14.
