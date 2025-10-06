Al Castello Visconteo di Fagnano Olona torna la sagra della Zucca

Profumo di risotto e aria d’autunno: domenica 12 ottobre, dalle 9 alle 18 il Castello Visconteo di Fagnano Olona ospita la Sagra della Zucca organizzata dalla pro loco.

La giornata si aprirà alle 9.00 con il mercatino dell’artigianato, occasione per scoprire creazioni uniche e prodotti locali. Dalle 10.00, i volontari del FAI – Delegazione del Seprio – guideranno i visitatori alla scoperta del Castello Visconteo, che racconta le radici del territorio.

A mezzogiorno apertura dello stand gastronomico, con polenta e bruscitt, mentre alle 17.00 è attesa la maxi risottata con la zucca, simbolo della festa e protagonista della giornata.

Durante la sagra non mancheranno zucche e mele di diverse varietà, pane e dolci alla zucca, caldarroste e, per i più piccoli, laboratori e gonfiabili pensati per rendere la giornata piacevole.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Fagnano Olona in collaborazione con diverse realtà del territorio e con il sostegno delle Amiche di ILA, FAI Delegazione del Seprio e altre associazioni locali.

L’ingresso è libero.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.