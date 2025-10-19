Alla Fiera dell’Agricoltura di Abbiategrasso l’appello delle associazioni: “Stop al consumo di suolo”

La 542ª Fiera regionale dell’Agricoltura di Abbiategrasso si conferma appuntamento centrale per il territorio abbiatense e magentino, dove l’agricoltura resta un presidio economico e ambientale. Le principali associazioni di categoria – Coldiretti, Cia e Confagricoltura – hanno colto l’occasione per ribadire l’importanza di salvaguardare le aziende agricole ancora presenti nella zona e, soprattutto, di ridurre drasticamente il consumo di suolo.

“Ogni metro quadrato di suolo sottratto all’agricoltura non torna più indietro, è irrecuperabile”, sottolineano le associazioni. L’allarme riguarda nuove infrastrutture, logistiche e perfino l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra, che stanno erodendo superfici preziose. “Amministratori e progettisti devono avere ben chiaro questo concetto se vogliamo garantire un futuro alle giovani generazioni”, proseguono.

Secondo i rappresentanti delle associazioni, l’agricoltura non è soltanto fonte di reddito per gli agricoltori, ma alimenta anche filiere fondamentali come la meccanica agricola e l’industria mangimistica. È inoltre garanzia di cibo, acqua, aria pulita, tutela del paesaggio e benessere ambientale. “Questi valori non possono essere messi in contrapposizione a speculazioni mascherate da transizioni ecologiche”, hanno rimarcato.

Da qui la richiesta a Regione Lombardia di una presa di posizione netta: “Il consumo di suolo nella nostra regione è ancora troppo elevato. In Italia perdiamo 20 ettari al giorno, un problema non solo economico ma anche ambientale”.