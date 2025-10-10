Allarme bocconi avvelenati nel bosco del Rugareto a Cislago

Nel bosco del Rugareto, nella zona di Cislago, è stato trovato un boccone avvelenato. L’episodio è stato segnalato da una cittadina sui social con precisione e corredato da una mappa per localizzare il punto in cui è avvenuto il ritrovamento.

Il boccone segnalato consisteva in una salsiccia con all’interno dei pallini azzurri, probabilmente topicida. A scoprirlo è stata una donna che stava passeggiando con il proprio cane lungo il sentiero dell’anello di Cislago.

«Sono riuscita a recuperarla dalla bocca del mio cane e a buttarla una volta uscita dal bosco, ma state attenti se uscite in quella zona con i vostri cani», racconta la donna.