Allarme bocconi avvelenati nel bosco del Rugareto a Cislago
Una cittadina segnala che il suo cane ha rischiato di ingoiare un pezzo di salsiccia che avevano all'interno dei pallini blu, probabilmente topicida
Nel bosco del Rugareto, nella zona di Cislago, è stato trovato un boccone avvelenato. L’episodio è stato segnalato da una cittadina sui social con precisione e corredato da una mappa per localizzare il punto in cui è avvenuto il ritrovamento.
Il boccone segnalato consisteva in una salsiccia con all’interno dei pallini azzurri, probabilmente topicida. A scoprirlo è stata una donna che stava passeggiando con il proprio cane lungo il sentiero dell’anello di Cislago.
«Sono riuscita a recuperarla dalla bocca del mio cane e a buttarla una volta uscita dal bosco, ma state attenti se uscite in quella zona con i vostri cani», racconta la donna.
